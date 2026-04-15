Kentucky Derby: El nipón Danon Bourbon defiende su invicto en la carrera de las Rosas

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A tres semanas de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) las caballerizas del hipódromo de Churchill Downs, comienzan el movimiento entre los participantes para estar presente en la carrera más lucrativa para ejemplares de 3 años en Estados Unidos, a correrse el sábado 2 de mayo.

Danon Bourbon ganador del Fukuryu at Nakayama

Danon Bourbon obtuvo su boleto para el Kentucky Derby (G1) a través de Japan Road, donde ganó la última etapa en un tiempo récord para mantenerse invicto en tres carreras. Sin embargo, Danon Bourbon, no cuenta con la misma experiencia que su compatriota japonés Wonder Dean, ganador del Derby de los Emiratos Árabes Unidos (G2).

La incógnita reside en si el talento innato de Danon Bourbon será suficiente para compensar la falta de madurez que suele afectar a los potros de tres años en el Derby. Fue criado por Blue Heaven Farm, la misma ganadería responsable de Tappan Street, el ganador del Florida Derby (G1) del año pasado.

Vendido por $450,000 como potro de un año en Keeneland en septiembre, Danon Bourbon tiene un pedigrí orientado a la Triple Corona de EE. UU. Es de la primera generación de Maxfield, quien ganó $2 millones y se consagró como uno de los principales aspirantes al Derby con su victoria dominante en el Breeders' Futurity (G1) de 2019.

Danon “Bourbon” hace referencia a sus raíces de Kentucky

Maxfield es hijo del campeón Street Sense. Street Sense, que ganó la Breeders' Cup Juvenile de 2006 celebrada en Churchill Downs, se convirtió en el primero en lograr la doble victoria en el Kentucky Derby (G1) 2007.

Maxfield es hijo de la yegua Velvety. Hija del campeón Bernardini y de la destacada yegua Caress, hija de Storm Cat, Velvety está estrechamente emparentada con el ganador de Grado 1 y exitoso semental Sky Mesa (padre de la yegua reproductora de Further Ado, rival en el Derby).

Danon Bourbon, llevará en su lomo al jinete Atsuya Nishimura, para el entrenador Manabu Ikezoe, quien representa a Danox Co. Ltd. Como su propietario.