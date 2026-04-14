Potro hijo de Epicenter rompe la taquilla con un precio de venta de $1.95 millones

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Al final de la jornada en la sesión inaugural de la subasta de potros de dos años en entrenamiento de Ocala Breeders' Sales, que se extenderá hasta el viernes 17 de los corrientes, un potro de la primera generación de Epicenter alcanzó los 1.95 millones de dólares.

Epicenter rompe la taquilla en su primer año

El Hip 289 hizo un galope de 9 4/5 en la exhibición de doma y fue consignado por Wavertree Stables, Inc. (Ciaran Dunne), Agente IV. Criado en Kentucky por Wynnstay y H. Allen Poindexter, el ejemplar número 289 fue adquirido previamente por Havertz Stables por 275,000 dólares en la subasta de potros de Fasig-Tipton Saratoga.

Este potro, hijo de Epicenter, alcanzó los 1.95 millones de dólares, adquirido por el Amo Racing y sus socios, gracias al agente de caballos de carreras Justin Casse, de manera que lidera así la primera sesión de la subasta de potros de dos años en entrenamiento de OBS Spring, celebrada este martes.

Fue engendrado por la yegua ganadora hija de Animal Kingdom, Spanx Legacy.