Hija de Omaha Beach es la más valiosa del primer día de ventas en Ocala Breeders' Sales

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Este martes 14 de abril, se llevó a cabo la sesión inaugural de la subasta de potros de dos años en entrenamiento de Ocala Breeders' Sales, que se extenderá hasta el viernes 17 de los corrientes. El Spendthrift Farm pagó 900,000 dólares para adquirir una potranca (Hip 74) hija de su semental líder de cuarta generación, Omaha Beach, que se convierte en su genero la más valiosa de la jornada.

Ocala Breeders' Sales: Hija de Omaha Beach es la más valiosa del primer día

Consignada por Tom McCrocklin, agente, la veloz potranca fue la protagonista del primer día de la exhibición previa a la competición la semana pasada, recorriendo un cuarto de milla en :20 4/5.

El Hip 74 criada en Kentucky por WinStar Farm, y es el tercer potrillo de la yegua hija de More Than Ready, Ready for Charm, que es media hermana de dos caballos que participaron en carreras de stakes de grado y dos ganadores de stakes.

McCrocklin compró la potranca cuando tenía un año en la subasta de potros de un año de Fasig-Tipton Kentucky de octubre de 2025 por 400,000 dólares, procedente de la consignación de la agencia Taylor Made Sales Agency.

Kopion es la corredora más destacada de todos los tiempos para Omaha Beach y ganadora de dos carreras de grado 1. Su carrera fue destacada por una victoria en el Derby City Distaff Stakes (G1) del año pasado. Se retiró el otoño pasado con un récord de 5 victorias en 10 participaciones y ganancias totales de $1,204,700.

Omaha Beach ha engendrado hasta la fecha nueve ganadores de carreras de grado, tres de ellos con categoría de Grado 1. Actualmente se encuentra en Spendthrift Farm con una tarifa anunciada de 75.000 dólares.