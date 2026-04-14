¡Escándalo! No podrás creer lo que le encontraron a este entrenador miembro del Salón de la Fama

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Este lunes trascendió que los caballos del entrenador David Anderson, miembro del Salón de la Fama de las Carreras de Nebraska, fueron dados de baja por los comisarios de Fonner Park a partir del viernes 10 de abril.

El mes pasado, la Comisión de Carreras y Juegos de Nebraska multó a Anderson con 1.000 dólares por "posesión de una aguja y una jeringa en su cuarto de aperos asignado", y el director ejecutivo de Fonner Park, Chris Kotulak, declaró al Paulick Report que la investigación seguía en curso.

David Anderson ha incurrido en múltiples faltas

David Anderson, se le acusa de usar “Albuterol” en la jeringa encontrada en Fonner Park; por lo que, fue suspendido por 365 días. La Comisión de Carreras y Juegos de Nebraska, declaró que los ejemplares retirados para la jornada del viernes 10 de abril, fue consecuencia de una decisión de los comisarios emitida el día anterior; dicha decisión se publicó en la página web de la comisión el lunes 13 de abril.

El “Albuterol” es un “beta-agonista y broncodilatador”, utilizado frecuentemente para tratar el asma equina o la dificultad respiratoria en caballos. Según el Consorcio de Medicación y Pruebas para Carreras de Caballos, existe la posibilidad de que se abuse del “Albuterol” con el fin de aumentar la masa muscular.

Ejemplar Goldie's Claim ue presentó muestras alteradas con “Albuterol”

El caballo Goldie's Claim, ganó la sexta carrera en Fonner el 14 de febrero de 2026. El 5 de marzo, Industrial Labs informó de un resultado positivo por albuterol en orina de 1,65 ng/mL. El 8 de abril, una muestra dividida enviada a EQIAS Labs de Kentucky confirmó el resultado positivo. Goldie's Claim también fue descalificado de la victoria del 14 de febrero y se ordenó la redistribución del premio.

Otra resolución, fechada el 10 de abril, descalifica a Goldie's Lock, pupilo de Anderson, del tercer puesto en la sexta carrera del 22 de marzo debido a un resultado positivo por CBD, una sustancia prohibida. Esta resolución incluye una multa de 500 dólares.

Anderson, de 70 años, ha ganado más de 2250 carreras, con ganancias superiores a los 15 millones de dólares, desde que comenzó su carrera como entrenador en 1983. Es miembro desde hace mucho tiempo de la junta directiva de la Asociación Benéfica y Protectora de Jinetes de Nebraska, y era el segundo entrenador con más victorias en la actual temporada de Fonner Park antes de que comenzara su suspensión.

Fonner Park no está regulado por la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) porque el hipódromo no exporta su señal de transmisión simultánea fuera del estado. En cambio, la NRGC es la encargada de regular las carreras de caballos en Nebraska.