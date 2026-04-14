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Kentucky Derby: El japonés Wonder Dean por la hazaña en la edición 152 de la carrera más famosa del mundo

El purasangre nipón intentará convertirse en el primer ganador de las rosas de mayo

Por

Darwin Dumont
Martes, 14 de abril de 2026 a las 02:26 pm
Kentucky Derby: El japonés Wonder Dean por la hazaña en la edición 152 de la carrera más famosa del mundo
Wonder Dean gana UAE Derby (G2) (Meydan Race Course)
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Wonder Dean, quinto ganador consecutivo del UAE Derby (G2) entrenado en Japón y sexto en total, intentará lograr un avance histórico en el Kentucky Derby (G1), algo que hasta ahora se les ha resistido a sus compatriotas.

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Wonder Dean encabeza la delegación japonesa

Wonder Dean siguió la misma ruta del Derby Saudí (G3) a Dubái que casi le funcionó a Forever Young, que quedó tercero por poco en la épica Carrera de las Rosas de 2024. En 2023, Derma Sotogake también compitió en ambas carreras antes de terminar sexto en Churchill Downs. 

Wonder Dean no tuvo una temporada juvenil comparable a la de Derma Sotogake, quien ganó la prestigiosa carrera de tierra para potros de dos años, la Zen-Nippon Nisai Yushun, antes de su gira por Oriente Medio. A diferencia de Forever Young, que logró el doblete en el Derby de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, Derma Sotogake quedó tercero en Arabia Saudita antes de dominar en Dubái.

La forma en que Wonder Dean logró su victoria en Dubái ofrece un indicador más fiable de sus posibilidades en el Derby.

Por lo tanto, Wonder Dean llega con argumentos más sólidos que Derma Sotogake. Si bien Wonder Dean no compitió en pruebas para potros en su localidad, quedó segundo detrás de un par de ejemplares destacados de la división. Esos buenos resultados presagiaron su desarrollo a los tres años, cuando una distancia mayor ha sacado lo mejor de él. 

 

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