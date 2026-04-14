Este es el Pick 3 sugerido del martes 14 de abril de 2026 en Parx Racing

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Para el programa de este martes 14 de abril de 2026 en el hipódromo de Parx Racing, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de nueve carreras que han sido programadas.

Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3

Consideraremos el Pick 3 que inicia en la primera carrera para buscar una base temprana, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.

Primera Carrera: Claiming (1M 70Y) Hora 12:40 p.m. (VEN)

La primera base de la jornada es: Breezy Dance (5) tiene una velocidad inicial dominante y destaca por sus cifras de velocidad recientes ante un lote con un ritmo de carrera como lento.

Segunda Carrera: Claiming (6 ½ Furlongs) Hora 1:07 p.m. (VEN)

La segunda base es defendida por: Lady Annabelle (5) destaca como la principal candidata y ha demostrado su capacidad en cada salida en especial sobre esta distancia

Tercera Carrera: Maiden Claiming (6 Furlongs) Hora 1:34 p.m. (VEN)

Es una de las carreras más abierta por el duelo inicial.

Very Bady Guy (3) , la proyección numérica ante sus rivales lo califican como el ejemplar a vencer.

, la proyección numérica ante sus rivales lo califican como el ejemplar a vencer. Ala Star (4) con la monta de Mychel Sanchez este ejemplar destaca por sus cifras de velocidad recientes y su capacidad para correr cerca de la punta.

con la monta de este ejemplar destaca por sus cifras de velocidad recientes y su capacidad para correr cerca de la punta. Penn Franklin (2) su carrera anterior lo califica. Esta carrera amerita mucha atención.

Resumen de la Jugada (Ticket Base)

Pick 3: (1ra) 5 / (2da) 5 / (3ra) 2-3-4 > Costo sugerido: $3.00 (si la base es de $1.00)

¡Mucha suerte con tu jugada!