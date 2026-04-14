Atleta Meridiano 2025 pelea la estadística del meeting en Keeneland

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La segunda semana de acción del Classic Meet que se desarrolla en el óvalo de Keeneland, Lexington finalizó la tarde del domingo con una programación de nueve carreras donde el látigo más destacado de la jornada fue el puertorriqueño Irad Ortiz Jr. con dos victorias, y el venezolano Junior Alvarado se quedó con el triunfo en la última carrera de la tarde.

Estados Unidos: Junior Alvarado pelea la estadística del meeting en Keeneland

Salvo en la programación viernes 10 de abril, el jockey venezolano Junior Alvarado se quedó con al menos una victoria en cuatro de las cinco fechas de la segunda semana del meeting que se desarrolla en Keeneland y que se realizará hasta el próximo 24 de abril del año en curso.

Alvarado comenzó la semana anterior con dos triunfos en tres compromisos de montas, primero con Kapoor en un Allowance Optional Claiming de $130.000 y luego con Answered Prayers en la sexta del miércoles en un Maiden Special Weigth.

Para el día jueves, donde cumpliría con tres montas más, Junior Alvarado sumaría un triunfo mediante Fourth Dimensión en un Maiden Special Weigth, todos los triunfos en dupla con William Mott. Alvarado conseguiría un logro más en la jornada de carreras del sábado mediante Pinto, del trainer Norm Casse y cerraría el domingo en la novena prueba con una victoria con Capitol Hill en un Allowance de $130.000.

Junior Alvarado acumula seis victorias en 25 compromisos de montas para una efectividad del 24%, que lo coloca igualado en el segundo lugar en victorias junto al francés Flavien Prat y el boricua José Luis Ortiz, mientras que va octavo en dinero generado y líder en porcentaje de victorias con el antes mencionado.

Para esta semana, Junior Alvarado tiene 11 compromisos de montas en el meeting de Keeneland, mientras en Oaklawn Park cumplirá con cinco más, donde incluye volver a montar al doble coronado y caballo del Año 2025, Sovereignty.