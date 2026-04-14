El caballo más rico de la historia ajusta para el FWD Champions Day en Sha Tin

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Esta mañana el campeón Romantic Warrior, cumplió con su carrera simulada en la grama del hipódromo Sha Tin, Hong Kong, en la que terminó entre los ejemplares Numbers y Rubylot, bajo el control del jinete Hugh Bowman.

Romantic Warrior por su cuarto trofeo en el QEII de G1

Romantic Warrior, de Danny Shum, quedó listo para FWD Queen Elizabeth II Cup (G1) en distancia de 1,800 metros sobre grama, prueba que reparte 30 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 2,8 millones de libras esterlinas) en el FWD Champions Day (Día de los Campeones de FWD) el domingo 26 abril, en Sha Tin, Hong Kong.

Con el objetivo de asegurar una cuarta FWD Queen Elizabeth II Cup (G1), que batiría récords, después de las victorias en 2022, 2023 y 2024, Romantic Warrior terminó segundo en el ensayo de esta mañana en 1,600 metros en el césped de Sha Tin bajo la monta de Bowman, en 1 minuto y 36.13 segundos, entre Numbers, y Rubylot tercero.

Romantic Warrior reta a los mas fuerte

Romantic Warrior, con 13 victorias de Grupo 1 en Hong Kong, Australia, Japón y los Emiratos Árabes Unidos, Romantic Warrior también ostenta ganancias récord mundiales de 254.66 millones de dólares de Hong Kong (32.5 millones dólares americanos), una cifra que buscará aumentar contra algunos de los rivales más duros a los que se haya enfrentado, incluyendo a los ganadores internacionales de Grupo 1 Masquerade Ball, Royal Champion y Sosie.

James McDonald monta a Romantic Warrior en la Copa FWD QEII, mientras que Bowman – que ganó 25 carreras de Grupo 1 a lomos de la campeona australiana Winx – estará a bordo de My Wish cuando el veloz galopador intente su oportunidad en la milla FWD Champions Mile (Grupo 1).