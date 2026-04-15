Impresionante: Irad Ortiz Jr. y Flavien Prat se enfrentan en la épica batalla por millones de dólares desde este miércoles 15 de abril

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 15 de abril inicia el primer día de carreras del Spring Meet en Keeneland, que es el preludio del meeting selecto en el hipódromo de Churchill Downs, óvalo que alberga a las pruebas más relevantes para ejemplares de segundo año en carrera: el Kentucky Oaks (G1) y el Kentucky Derby (G1).

Keeneland: Los números no mienten

Una cartelera de ocho carreras tiene prevista para esta jornada el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, con la participación de los mejores jinetes en las últimas temporadas en Estados Unidos; Irad Ortiz Jr. y Flavien Prat, quienes se han repartido el liderazgo en estas tierras.

La lucha por ser el máximo productor de dinero en 2026 está intensa. En una batalla que no da tregua en los hipódromos más destacados de Estados Unidos, Flavien Prat, quien ha ganado el Premio Eclipse en dos años consecutivos, ha conseguido desplazar a Irad Ortiz Jr.

No solamente el número es asombroso aquí, sino también la eficacia: Flavien Prat posee $8,348,554, que ha logrado con 74 triunfos en 272 montas; por su parte, Irad Ortiz Jr. tiene un total de $8,086,305 después de haber conseguido 85 victorias en 353 compromisos adquiridos.

Ortiz Jr. y Prat inician la semana con cuatro montas

El más exitoso en carreras continúa siendo Irad Ortiz Jr., mientras que el galo Prat está sacando el máximo partido a las competencias de alto nivel y los eventos clásicos (stakes), con una producción promedio extraordinariamente alta por cada compromiso.

Compromisos de Irad Ortiz Jr. en la jornada

3ra. Carrera: Inexorable para David Jacobson

Carrera: Inexorable para David Jacobson 6ta . Carrera: Fuzzy Stare para Wesley Ward

. Carrera: Fuzzy Stare para Wesley Ward 7ma . Carrera: Rothko para Brad Cox.

. Carrera: Rothko para Brad Cox. 8va. Carrera: Sweet Treasure para Brad Cox.

Compromisos de Flavien Prat en la jornada

4ta. Carrera: McCann para George Weaver.

Carrera: McCann para George Weaver. 6ta. Carrera: Himothy para Ron Moquett.

Carrera: Himothy para Ron Moquett. 7ma. Carrera: Roger Roger para Amelia Green.

Carrera: Roger Roger para Amelia Green. 8va. Carrera: Child of the Moon (FR) para Chad Brown.

La diferencia es de solo $262,249, cifra que puede variar en un único fin de semana de carreras con eventos de graded stakes.