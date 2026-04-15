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Pronósticos Tampa Bay Downs: picks gratis y el dato clave para el miércoles 15 de abril

La información para combinar en el primer programa de la semana en Oldsmar, Florida

Por

Darwin Dumont
Martes, 14 de abril de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Tampa Bay Downs: picks gratis y el dato clave para el miércoles 15 de abril
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La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

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Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

La jornada de este miércoles 15 de abril, se realizarán nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 12:20 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.400m, arena (12:20 p.m. VEN)

  • Souper Tuscan (6) baja de categoría tras su decepcionante actuación en Gulfstream.
  • Raging Fury (3) ganó de forma contundente la última vez y puede repetir la hazaña a pesar del aumento de distancia.
  • Rainbow's Pride (7) terminó en un reñido segundo lugar al subir de categoría la última vez.

Segunda carrera:  1.200m, arena (12:50 p.m. VEN)

  • FIT TO FIRE (1) ha tenido un desempeño consistentemente bueno, con buenos resultados en sus dos últimas carreras sobre esta distancia y pista. Defiende el DATO CLAVE de la jornada.

Tercera carrera: 1.200m, arena (1:20 p.m. VEN)

  • Dame Gina Marie (4) con la monta del líder de los jinetes, es uno de los ejemplares a vencer.
  • Blazing Affair (5) ganó de forma contundente la última vez y se perfila como el rival a batir tras ese triunfo aplastante en esta distancia y pista.
  • Sound It Out (7) también merece ser tenido en cuenta.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (1:50 p.m. VEN)

  • Redbird Nation (7) su anterior carrera lo califica como uno de los ejemplares a vencer.
  • K Paz (2) parece ser el rival a batir tras su victoria en la última ocasión.
  • King Faliero (9) el puesto de salida para la distancia lo hace temible.  

Quinta carrera, 1.600m, grama (2:22 p.m. VEN)

  • Red Sky Morning (6) ha quedado entre los primeros puestos en cuatro de sus últimas cinco carreras.
  • Efficacy (4) su piloto lleva buenos compromisos para la jornada.
  • Nicole's Will (5) también merece ser tenido en cuenta.

Sexta carrera: 1.664m, arena (2:56 p.m. VEN)

  • Copazo (2) la carrera es abierta para la sorpresa. Cuidado.
  • Chico Charlie (1) ganó con valentía la última vez y puede repetir la hazaña en esta distancia y pista.
  • Good As He Gets (10) también merece ser considerado.  

Séptima carrera: 1.600m, grama (3:30 p.m. VEN)

  • Empire Of Glory (7) se debe tener en consideración para las combinaciones en la taquilla.
  • Jes See Me (7) ha ganado dos veces a este nivel y parece el rival a batir tras empatar y vencer en esta misma pista la última vez.
  • My Favorite Bird (11) es elegible. De haber un retirado entra a la carrera y se debe considerar.  

Octava carrera; 1.200m, arena (4:00 p.m. VEN)

  • People Watching (4) baja de nivel tras su debut en Saratoga y podría ser la opción a tener en cuenta.
  • Pedital (7) la carrera es pareja y debe ser tomada en consideración para las jugadas.
  • Dancinginmoonlight (5) también merece ser considerado.

Novena carrera; 1.600m, grama (4:30 p.m. VEN)

  • Mrs. Katz (4) parece la favorita tras quedar tercera en esta misma distancia la última vez y tiene un buen historial en el recorrido.
  • Consider Me First (3) es la joven del pelotón. Llega a la carrera con buenos ejercicios.
  • Wassail (7) también merece ser tenida en cuenta.

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