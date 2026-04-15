Sovereignty logra este particular récord en el Oaklawn Handicap (G2) sin haber competido

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La historia del Oaklawn Handicap (G2) está marcada por su prestigio y la dificultad que representa para los caballos que ostentan el título de Caballo del Año (Horse of the Year). A pesar de ser una de las competencias más importantes para caballos maduros en Estados Unidos, ninguna de estas excepcionales figuras ha competido en esta carrera desde 1976, según registros de Equibase.

Sovereignty: A un galope de borrar décadas de frustración real

Este sábado 18 de abril de 2026, la edición del Oaklawn Handicap (G2) podría cambiar esa historia con la participación de Sovereignty, el actual Caballo del Año 2025 e hijo del renombrado Into Mischief. Entrenado por Bill Mott, Sovereignty se enfrenta al reto de ser el primer “monarca” en competir en esta legendaria prueba en el hipódromo de Oaklawn Park.

Históricamente, los caballos que han recibido el título máximo han optado por otras competencias o han sido retirados de las pistas, dejando un vacío en esta prestigiosa carrera. La expectativa en el mundo hípico es enorme, ya que Sovereignty podría lograr algo que ni siquiera las leyendas del turf han conseguido en más de cinco décadas.

La jornada del 18 de abril no solo será una carrera, sino la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del Oaklawn Handicap (G2), con Sovereignty intentando consolidar su grandeza y desafiar la tradición en uno de los eventos más emblemáticos del calendario hípico.