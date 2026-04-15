Previa: Este domingo comienza la Triple Corona japonesa con la edición del Satsuki Sho (G1)

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Tras la carrera de potrancas de la semana pasada, este domingo 19 de abril les toca el turno a los potros, que se disputarán en el hipódromo de Nakayama en la Satsuki Sho (G1) o también conocida como las 2000 Guineas japonesas. Esta es la primera etapa de la Triple Corona para potros, seguida del Tokyo Yushun (G1) (Derby japonés) y el Kikuka Sho (G1) (St. Leger japonés), que son las otras dos carreras que se celebrarán más adelante este año.

Las 2000 Guineas japonesas tendrá gatera full

El Satsuki Sho (G1) (equivalente a las 2000 Guineas japonesas) se disputa sobre la pista de césped interior, recorriendo poco más de una vuelta al óvalo interior. Para esta carrera atrajo a 21 ejemplares, pero solo 18 podrán estar presente para la fecha.

Para esta edición la nómina la encabezan Lovcen y Cavallerizzo —este último elegido Mejor Potro de Dos Años de 2025— ganadores previos de las carreras preparatorias el pasado año para este compromiso. Es importante señalar, que no se permiten caballos castrados y todos los participantes llevan un peso fijo de 57 kg.

Basse Terre, Reichsadler y Admire Quads, la trifecta del Hochi Hai Yayoi Sho Deep Impact Kinen (G2). Matenro Gale, ganador del Hanshin Stakes.

Además, figuran las futuras estrellas Zoroastro, Forte Angelo, Green Energy y Realize Sirius. En los últimos diez años, solo dos favoritos han ganado la carrera, y el ganador del año pasado, Museum Mile, estableció un récord de la carrera al ganar en un tiempo de 1 minuto y 57,0 segundos. El premio para el ganador de este año es de 200 millones de yenes (alrededor de 1,3 millones de dólares).

Una historia de ocho tripleroconados

Entre los ganadores más destacados a lo largo de los años se encuentran Deep Impact (2005), Victoire Pisa (2010), Duramente (2015) y Contrail (2020). Contrail fue el último ganador de la Triple Corona Japonesa y el último favorito en ganar el Satsuki Sho (G1). Solo ocho han sido los ganadores de la Triple Corona en la historia en Japón.

La 86.ª edición del Satsuki Sho (G1) será la undécima carrera del programa del domingo en Nakayama.