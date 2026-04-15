Oficial: Propietarios de White Abarrio demanda a la Breeders’ Cup 2025 por estos motivos

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El martes por la noche se pudo conocer la noticia oficial sobre la demanda de C2 Racing Stable, LLC & Gary Barber File Lawsuit, propietarios del ejemplar White Abarrio, con respecto al retiro de su ejemplar en la Breeders’ Cup 2025.

Es oficial la demanda por el retiro de White Abarrio

Recordamos, que los dueños del hijo de Race Day, hicieron pública su inconformidad días posteriores a las carreras del Campeonato de Criadores en noviembre 2025 corridas en Del Mar, California, por el retiro tardío de su caballo en la Breeders’ Cup Dirt Mile 2025.

En los comunicados a través de las redes sociales, dejaron saber que buscarían los medios legales por las presuntas irregularidades sobre la situación que ocurrió con su ejemplar. Entre ellas la demanda contra los veterinarios del recinto.

Lo cierto del caso, que Gary Barber, C2 Racing Stable, y los hermanos Clint y Mark Cornett, demandaron a la Breeders' Cup, a la Junta de Carreras de Caballos de California y al Del Mar Thoroughbred Club, por más de 10 millones de dólares contra la decisión de los veterinarios de retirar a su caballo minutos antes de la carrera.

¿Qué ocurrió y que solicitan?

Durante el desfile rumbo al aparato de partidas, White Abarrio y sus rivales calentaba previo a la carrera, los veterinarios decidieron retirarlo a última hora debido a su andadura irregular, que describieron como “defectuosa en la pata delantera izquierda”.

Por lo que, los abogados de Barber y los Cornett en documentos judiciales. “La conducta de los demandados no fue un mero ejercicio de criterio veterinario razonable. Carecía de fundamento racional y constituía múltiples infracciones de las normas reglamentarias y los protocolos escritos que rigen la retirada de un caballo de la Breeders' Cup”.

Barber y los Cornett solicitan “daños generales y/o compensatorios por un monto que se determinará en el juicio por todas las lesiones sufridas como resultado de la mala conducta de los demandados, que actualmente se cree que supera los 10 millones de dólares”.

White Abarrio, viene de escoltar Skippylongstocking en la Pegasus World Cup Invitational (G1) en Gulfstream Park, y está inscrito para enfrentarse a Sovereignty y Journalism, el sábado en el Oaklawn Handicap (G2) en Arkansas.