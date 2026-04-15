Mira la lista exclusiva a la que se une Johanis Aranguren después de conseguir cuatro triunfos en una jornada

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La gente suele imaginar a un hombre llevando las riendas cuando piensa en carreras de caballos, ya que eso fue lo que pasó durante muchos años. Sin embargo, desde hace más de cincuenta años, las mujeres han logrado avanzar hasta la cima de las competiciones de caballos, victoria tras victoria.

Hoy resaltamos a ciertas mujeres influyentes en las carreras de pura sangre que han tenido una incidencia en esta disciplina deportiva. Dentro de ellas, Johanis Aranguren, la amazona venezolana que ingresó al libro de los récords en esta década.

Un mundo de hombres, que las mujeres superan

La tarde de este martes 14 de abril de 2026 fue una jornada memorable para la joven jinete venezolana Johanis Aranguren, quien cumple temporada como aprendiz en el turf de Estados Unidos, al conseguir una hazaña para su historial y para el hipismo en tierras norteñas.

Johanis logra cuatro victorias en un solo día; es un hito de élite en el hipismo, y que varias jinetes han alcanzado o superado esta marca de manera impresionante durante la presente década.

Carol Cedeño , ganó 4 carreras el 27 de junio de 2020 en Delware Park. Totaliza 1,346 victorias de por vida.

, carreras el 27 de junio de 2020 en Delware Park. Totaliza 1,346 victorias de por vida. Sofia Vives (5), el 27/4/2024 en WoodBine. Suma 314 primeros.

el 27/4/2024 en WoodBine. Suma 314 primeros. Emma-Jayne Wilson (4), el 17/6/2023 en WoodBine. Tiene 1,942 triunfos.

el 17/6/2023 en WoodBine. Tiene 1,942 triunfos. Yarmarie Correa (4), el 26/7/2021, entre Mountaineer y Thistledown. Totaliza 437 victorias.

el 26/7/2021, entre Mountaineer y Thistledown. Totaliza 437 victorias. Kylee Jordan (4), el 31/7/2022, en Prairie Meadowns. Suma 317 primeros.

el 31/7/2022, en Prairie Meadowns. Suma 317 primeros. Melanie Pinto (4), el 18/9/2023, en Fort Erie. Tiene 583 triunfos.

el 18/9/2023, en Fort Erie. Tiene 583 triunfos. Madeline Rowland (4), el 7/5/2022, en Tampa Bay Downs. Totaliza 101 victorias.

Es importante señalar que estas estrellas del sillín, incluyendo a la venezolana Johanis Aranguren, han logrado alcanzar a las pioneras que hoy son leyendas del turf en Norteamérica. Nos estamos refiriendo a Julie Krone, quien ha triunfado en 3,704 competencias. Rosemary Homeister Jr. (2,784), Rosie Napravnik (1,878). y Jacqueline Davis (958), quienes lograron en su momento esta marca para una jornada de carreras.