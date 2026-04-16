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Este es el Pick 3 sugerido del jueves 16 de abril en Aqueduct, New York

Ocho competencias están programadas para la jornada

Por

Darwin Dumont
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 10:00 am
Este es el Pick 3 sugerido del jueves 16 de abril en Aqueduct, New York
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Para el programa de este jueves 16 de abril de 2026 en el hipódromo de Aqueduct, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de ocho carreras que han sido programadas.

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Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3

Consideraremos el Pick 3 que inicia en la tercera carrera para buscar una base, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.   

Tercera Carrera: Maiden Claiming (1 milla) Hora 2:11 p.m. (VEN)

  • Noguchi (1) ha mostrado un buen rendimiento en sus últimas carreras y el aumento de categoría podría traerle una mejora.
  • Sounds Like Fun (6) ya ha quedado entre los primeros puestos y se lleva el segundo lugar.
  • Big Brooklyn (4) completa la lista de finalistas.

Cuarta Carrera: Media Special Weight (6 Furlongs) Hora 2:44 p.m. (VEN)

  • Mermaid (6) ha quedado entre los primeros puestos en sus tres carreras y parece ser la rival a batir tras terminar tercera en Gulfstream la última vez.
  • Beneficence (7) merece ser tenida en cuenta.

Quinta Carrera: Media Special Weight (1 milla) Hora 3:16 p.m. (VEN)

  • Academia (1) terminó tercera en una carrera similar, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación. Defiende la jugada BASE para la combinación.

Resumen de la Jugada (Ticket Base)

Pick 3: (3ra) 1-6-4 / (4ta) 6-7 / (5ta) 1 > Costo sugerido: $6.00 (si la base es de $1.00)

¡Mucha suerte con tu jugada!

 

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