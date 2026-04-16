Este es el Pick 3 sugerido del jueves 16 de abril en Aqueduct, New York

Para el programa de este jueves 16 de abril de 2026 en el hipódromo de Aqueduct, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de ocho carreras que han sido programadas.
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Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3
Consideraremos el Pick 3 que inicia en la tercera carrera para buscar una base, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.
Tercera Carrera: Maiden Claiming (1 milla) Hora 2:11 p.m. (VEN)
- Noguchi (1) ha mostrado un buen rendimiento en sus últimas carreras y el aumento de categoría podría traerle una mejora.
- Sounds Like Fun (6) ya ha quedado entre los primeros puestos y se lleva el segundo lugar.
- Big Brooklyn (4) completa la lista de finalistas.
Cuarta Carrera: Media Special Weight (6 Furlongs) Hora 2:44 p.m. (VEN)
- Mermaid (6) ha quedado entre los primeros puestos en sus tres carreras y parece ser la rival a batir tras terminar tercera en Gulfstream la última vez.
- Beneficence (7) merece ser tenida en cuenta.
Quinta Carrera: Media Special Weight (1 milla) Hora 3:16 p.m. (VEN)
- Academia (1) terminó tercera en una carrera similar, y ese resultado sugiere que puede mejorar su actuación. Defiende la jugada BASE para la combinación.
Resumen de la Jugada (Ticket Base)
Pick 3: (3ra) 1-6-4 / (4ta) 6-7 / (5ta) 1 > Costo sugerido: $6.00 (si la base es de $1.00)
¡Mucha suerte con tu jugada!