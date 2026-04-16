Mychel Sánchez va con todo por el cupo al Preakness Stakes (G1) este sábado en Laurel Park

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Este sábado 18 de los corrientes llega el Federico Tesio Stakes de $150,000, prueba que sirve de trampolín para el Preakness Stakes (G1), segunda gema de la triple corona estadounidense. Esta carrera se corre en distancia de 1.800 metros y atrajo a diez potros de segundo año de carrera. Entre los nominados, Volendam, que lleva la monta del jinete zuliano Mychel Sánchez

Laurel Park: Mychael Sánchez busca su cupo para el Preakness Stakes (G1)

Mychel Sánchez tiene el compromiso con el ejemplar Volendam para Mike Maker, en el Federico Tesio Stakes de $150,000. Esta fue programada para undécima dentro de una cartelera de doce carreras. El ganador tendrá una plaza automática en el Preakness Stakes (G1), que se corre el 16 de mayo.

Volendam, de Resolute Racing, viene de un impresionante debut el 21 de marzo en Turfway Park. El hijo de Vekoma llega como favorito según las apuestas matutinas. Tendrá como rival la segunda opción, Taj Mahal, que es propiedad de SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, Stonestreet Stables, Bashor Racing, Determined Stables, Golconda Stable, Waves Edge Capital y Catherine Donovan.

El entrenador de Brittany Russell viene de ganar el Miracle Wood Stakes por una cabeza en Laurel Park, y está invicto en dos presentaciones. Code of Silence es la tercera opción que busca conseguir su primera victoria de 2026. Propiedad de Mount Peru Farm y entrenado por Timothy Keefe, ha corrido sus últimas seis carreras en Laurel y quedó segundo en el Private Terms Stakes en su última participación.

Chayton, Classic Nofty, Close the Gate, Higher Sense, Hixon, Let's Go Lando y Wild Warrior completan la nómina de la carrera que tiene como hora de inicio a las 4:49 p.m., hora venezolana.