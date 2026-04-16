Llega la revancha: Emisael Jaramillo reta a presentada de Bob Baffert en el Santa Maria Stakes (G3)

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Este domingo el hipódromo de Santa Anita Park, en su primera semana del Hollywood Meet, presenta una cartelera de nueve competencias en la que incluye el Santa María Stakes (G3) con una bolsa de $100,000 en distancia de 1.700 metros. Esta carrera de grado atrajo a Nafisa y Simply Joking, que se vieron las caras en el Beholder Mile (G1) del mes pasado.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo con Simply Joking reta a Nafisa

Este domingo en la octava carrera de la programación, se enfrentarán nuevamente Simply Joking con Emisael Jaramillo y Nafisa con Juan Hernández en el Santa Maria Stakes (G3), con una bolsa de premios de $100,000, para potrancas y yeguas sobre una distancia de 1 1/16 millas.

Nafisa, ganadora de una carrera de grado y entrenada por Bob Baffert para Zedan Racing Stables, debutó en carreras de stakes en el La Cañada Stakes (G3) en enero en Santa Anita. Regresó en el Beholder Mile (G1) el 7 de marzo y terminó última de cinco tras seguir de cerca el ritmo. La hija de Quality Road, llega con 3 victorias en 16 presentaciones con $245,620 en ganancias.

Por su parte, la entrenada por Michael McCarthy, Simply Joking terminó cuarta en la Beholder Mile (G1) y nunca representó una amenaza. Ganadora del Silverbulletday Stakes en Fair Grounds bajo la dirección del entrenador Whit Beckman, Simply Joking quedó tercera en el La Brea Stakes (G1) en Santa Anita sobre siete furlongs y segunda en el Bayakoa Stakes (G3) en Del Mar antes de la Beholder Mile (G1).

El Santa Maria Stakes (G3) inicia a las 7:30 p.m. hora venezolana. Está reservada para la octava de la jornada.