La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la reunión 17

¡Este domingo 19 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Pittaluga (RETIRADO) 15 Kalsa 7 Tinta Fina 6 Oh Marquesa 2

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Chiquinquireña (PAN) 11 Cheeca Blue (USA) 9 Star Plus 3 Luna Dulce 1 Reina de Copas 1

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Rozagante (USA) 11 The Notoiou 7 Noah 6 Odín 3 Gran Victorioso 2

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Hayes Bays (USA) 12 Marakovits 7 Quality Princess 6 Miss Paola (USA) 4

5 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Preposition (USA) 13 Lured Away (USA) 10 Gran Yaco (USA) 7

6 VÁLIDA