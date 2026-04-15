La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la reunión 17
¡Este domingo 19 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
1 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Pittaluga (RETIRADO)
|15
|Kalsa
|7
|Tinta Fina
|6
|Oh Marquesa
|2
2 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Chiquinquireña (PAN)
|11
|Cheeca Blue (USA)
|9
|Star Plus
|3
|Luna Dulce
|1
|Reina de Copas
|1
3 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Rozagante (USA)
|11
|The Notoiou
|7
|Noah
|6
|Odín
|3
|Gran Victorioso
|2
4 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Hayes Bays (USA)
|12
|Marakovits
|7
|Quality Princess
|6
|Miss Paola (USA)
|4
5 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Preposition (USA)
|13
|Lured Away (USA)
|10
|Gran Yaco (USA)
|7
6 VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Flecha Veloz
|13
|Willy NIlly (USA)
|9
|Grande Goia
|5
|Bella Ragazza
|4