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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Saúl García
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 06:14 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°17
José Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡Este domingo 19 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

1 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Pittaluga (RETIRADO) 15
Kalsa 7
Tinta Fina 6
Oh Marquesa 2

2 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Chiquinquireña (PAN) 11
Cheeca Blue (USA) 9
Star Plus 3
Luna Dulce  1
Reina de Copas 1

3 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Rozagante (USA) 11
The Notoiou 7
Noah  6
Odín 3
Gran Victorioso 2

4 VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Hayes Bays (USA) 12
Marakovits 7
Quality Princess  6
Miss Paola (USA) 4

5 VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Preposition (USA) 13
Lured Away (USA) 10
Gran Yaco (USA) 7

6 VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Flecha Veloz 13
Willy NIlly (USA) 9
Grande Goia  5
Bella Ragazza 4

 

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