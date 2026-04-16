Entre los abridores venezolanos, en esta oportunidad le toca subirse a la lomita a Keider Montero

Por

Neyken Vegas
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 11:59 pm
MLB: Mira los juegos programados para este jueves 16 de abril
Una nueva jornada de las Grandes Ligas se disputará este jueves, 16 de abril, con presencia latina y específicamente venezolana. Por esa razón, te mostraremos cuáles son los compromisos pendientes en esta fecha.

Después de una extraordinaria reciente salida, el derecho Keider Montero quiere ser consistente con ese tipo de aperturas y hoy tendrá una nueva oportunidad para demostrar de qué está hecho.

Juegos para este jueves en la MLB:

- Nacionales de Washington (Foster Griffin) vs Piratas de Pittsburh (Braxton Aschraft) 12:35 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Landen Roupp) vs Rojos de Cincinnati (Chase Burns) 12:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Kris Bubic) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 1:10 p.m.

- Angelinos de Anaheim (por definir) vs Yankees de Nueva York (Max Fried) 1:35 p.m.

- Azulejos de Toronto (Patrick Corbin) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) 1:40 p.m. 

- Rays de Tampa Bay (Steven Matz) vs Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) 2:10 p.m.

- Rangers de Texas (Jack Leiter) vs Atléticos de Oakland (Jacob López) 3:05 p.m.

- Orioles de Baltimore (Shane Baz) vs Guardianes de Cleveland (Parker Messick) 6:10 p.m.

- Rockies de Colorado (Tomoyuki Sugano) vs Astros de Hosuton (Ryan Weiss) 8:10 p.m.

- Marineros de Seattle (Luis Castillos) vs Padres de San Diego (Walker Buehler) 8:40 p.m.

Jueves 16 de Abril de 2026
