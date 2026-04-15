MLB: Así se jugará la jornada de este miércoles 15 de abril

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Llegó un nuevo "ombligo" de semana en el mejor beisbol del mundo y como es costumbre, te mostraremos los enfrentamientos pautados para este miércoles, 15 de abril.

En esta jornada repetirán los mismos equipos que se midieron ayer con la diferencia en los horarios y evidentemente en los lanzadores. Los lanzadores venezolanos Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo tendrán una nueva apertura, con la misión de sumar una nueva victoria.

Juegos para hoy en la MLB:

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) 12:35 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) vs Cardenales de San Luis (Dustin May) 1:15 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Connerly Early) vs Mellizos de Minnesota ( Simeon Richardson) 1:40 p.m.

- Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Seth Lugo) vs Tigres de Detroit (Jack Flaherty) 6:40 p.m.

- Gigantes de San (Tyler Mahle) vs Rojos de Cincinnati (Rhett Lowder) 6:40 p.m.

- Nacionales de Washington (Jake Irvin) vs Piratas de Pittsburgh (Mason Montgomery) 6:40 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Jack Kochanowicz) vs Yankees de Nueva York (Luis Gil) 7:05 p.m.

- Marlins de Miami (Chris Paddack) vs Bravos de Atlanta (Bryce Elder) 7:15 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Jesse Scholtens) vs Mellizos de Minnesota (Sean Burke) 7:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (Dylan Cease) vs Cerveceros de Milwaukee (Chad Patrick) 7:40 p.m.

- Rockies de Colorado (José Quintana) vs Astros de Houston (Spencer Arrighetti) 8:10 p.m.

- Marineros de Seattle (Emerson Hancock) vs Padres de San Diego (Randy Vásquez) 9:40 p.m.

- Rangers de Texas (Kumar Rocker) vs Atléticos de Oakland (J.T. Ginn) 9:40 p.m.

- Mets de Nueva York (Clay Holmes) vs Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) 10:00 p.m.