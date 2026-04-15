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LVBP: A Robinson Chirinos le ilusiona ser parte de los Leones del Caracas

El conjunto melenudo tendrá otra reunión con Chirinos para determinar el cargo de gerente deportivo

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 14 de abril de 2026 a las 09:55 pm
LVBP: A Robinson Chirinos le ilusiona ser parte de los Leones del Caracas
Foto: @robinsonch28
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Es cuestión de muy poco tiempo para que los Leones del Caracas anuncien a su nuevo gerente deportivo, quien tendrá mucho trabajo por hacer de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. Entre los potenciales candidatos, el nombre de Robinson Chirinos es el que más peso comienza a tomar, al menos en esta última semana.

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Durante este martes, el coach venezolano tuvo una nueva entrevista exclusiva para el programa Extrainning de Meridiano Televisión. Allí dio un pequeño adelanto de lo que podría suceder esta semana entre él y la organización capitalina.

Y es que ambas partes volverán a reunirse para saber, o no, si son 100% compatibles. La idea del conjunto melenudo es sumar a una pieza en la gerencia que tenga una visión moderna y sepa reforzar las falencias que tuvo el equipo el año pasado.

"Ellos están haciendo sus procesos. Creo que se están dando el tiempo para entrevistar a las personas que ellos consideran que pueden tomar ese puesto tan importante, y ser además la cara deportiva de la organización", le dijo Robinson Chirinos a los panelistas del programa.

Luego concluyó: "Creo que están cerca de tomar una decisión. Espero que la reunión que tendré esta semana sea del agrado para ellos. Que sea lo que hace falta para poder terminar este round de entrevistas y ser parte de la organización".

 

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