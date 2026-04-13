LVBP: Luis Sojo señala a este lanzador de anunciar pitcheos en su paso por Leones

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La etapa de Luis Sojo como gerente deportivo de los Leones del Caracas sigue generando debate en el entorno del beisbol invernal. En una reciente intervención en el podcast Pura Bulla, el cinco veces ganador de la Serie Mundial abordó aspectos técnicos que, a su juicio, afectaron el rendimiento de piezas clave del pitcheo capitalino, señalando directamente al derecho de los Reales de Kansas City, Carlos Hernández.

Sojo se enfocó en un fenómeno recurrente en el beisbol moderno: el pitch tipping o la delatación de lanzamientos por parte del serpentinero a través de movimientos involuntarios.

“Tu no puedes lanzar tres rectas a 100 millas y después permitir un jonrón con un splitter, eso no existe”. Declaró Sojo. “Son cosas que yo veo en el juego, y en su momento se lo dije, y se lo dije a su agente. Esperemos que haga el ajuste”.

El diestro de Kansas City viene de su peor campaña en la LVBP con una efectividad de 10.05 en 14.1 innings de labor. Permitió cuatro jonrones, ponchó a 16 y regaló 12 boletos para un WHIP de 2.23.