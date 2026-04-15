MLB: Andrés Giménez recortó distancia con tercer bambinazo

El campeón del mundo, Andrés Giménez, conectó su tercer jonrón de la temporada durante la parte alta de la quinta entrada en el enfrentamiento entre los Azulejos de Toronto y los Cerveceros de Milwaukee. Con este batazo, el conjunto canadiense sumó su primera carrera del encuentro, colocando la pizarra 3-1 en el American Family Field.
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Giménez aprovechó una recta de cuatro costuras a 96.9 mph lanzada por el derecho Jacob Misiorowski. El impacto registró una velocidad de salida de 101.3 mph y un ángulo de salida de 33 grados, enviando la pelota a una distancia proyectada de 392 pies por el jardín derecho.
Hasta el momento del cuadrangular, el pitcheo de los lupulosos había mantenido bajo control a la ofensiva de Toronto. Misiorowski mostraba dominio en el montículo hasta que Giménez descifró el envío de velocidad para romper el blanqueo.