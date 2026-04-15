MLB: Andrés Giménez recortó distancia con tercer bambinazo

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El campeón del mundo, Andrés Giménez, conectó su tercer jonrón de la temporada durante la parte alta de la quinta entrada en el enfrentamiento entre los Azulejos de Toronto y los Cerveceros de Milwaukee. Con este batazo, el conjunto canadiense sumó su primera carrera del encuentro, colocando la pizarra 3-1 en el American Family Field.

Giménez aprovechó una recta de cuatro costuras a 96.9 mph lanzada por el derecho Jacob Misiorowski. El impacto registró una velocidad de salida de 101.3 mph y un ángulo de salida de 33 grados, enviando la pelota a una distancia proyectada de 392 pies por el jardín derecho.

Hasta el momento del cuadrangular, el pitcheo de los lupulosos había mantenido bajo control a la ofensiva de Toronto. Misiorowski mostraba dominio en el montículo hasta que Giménez descifró el envío de velocidad para romper el blanqueo.