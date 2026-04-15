MLB: Carlos Correa explota ante mala situación de Houston

Suscríbete a nuestros canales

El arranque de la temporada 2026 ha sido una pesadilla para los Astros de Houston. Con un registro de 6 victorias y 11 derrotas, el equipo se encuentra en el fondo de la División Oeste de la Liga Americana, a tres juegos de distancia de los líderes, Rangers de Texas.

La situación ha escalado a tal punto que las figuras del clubhouse han decidido romper el silencio para señalar la realidad del juego mostrado en el terreno.

Autocrítica sin concesiones en el vestuario

Carlos Correa, uno de los líderes vocales de la organización, fue contundente tras sumar la octava derrota consecutiva. A pesar de las múltiples bajas que afectan al roster, el campocorto puertorriqueño rechazó utilizar la salud del equipo como un atenuante para el mal momento.

"Nuestras fallas se deben a que estamos jugando un beisbol de mierda", afirmó Correa. El pelotero, que mantiene un promedio de .291 con un cuadrangular y nueve remolcadas, enfatizó que el personal disponible en el roster activo es suficiente para competir a un nivel superior. Para el santaisabelino, la clave no reside en quiénes faltan, sino en la ejecución de quienes están presentes.

Una racha negativa que enciende las alarmas

Houston ha perdido tres series de forma consecutiva y ha sufrido barridas en sus últimos dos compromisos. Uno de los puntos más críticos fue la derrota ante los Rockies de Colorado, un equipo que, tras vencer a los Astros, acumuló cuatro reveses al hilo, lo que acentúa la gravedad del bache de los texanos.

La postura de Josué Espada ante la adversidad

El dirigente carolinense, Josué Espada, mantiene una visión enfocada en la resiliencia del grupo. Aunque reconoce que perder ocho juegos seguidos es una situación preocupante, confía en el historial de la franquicia para revertir el panorama.

"Tenemos que mantenernos en el ring. Hemos pasado por esto antes", señaló Espada ante los medios. El estratega confía en que el regreso a casa servirá para resetear la mentalidad del equipo y comenzar una nueva etapa que les permita escalar posiciones en la división.