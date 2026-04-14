MLB: Manager de Milwaukee ofrece una desafortunada actualización sobre Jackson Chourio

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Todo apunta a que la temporada 2026 de las Grandes Ligas seguirá sin ver en acción a Jackson Chourio. Y es que la fractura que sufrió en su mano izquierda tomará un poco más de tiempo, según informó este martes el manager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy.

Paciencia con Chourio

En la última actualización que hubo con el pelotero venezolano, a principios de este mes de abril, la organización confiaba en que era cuestión de un par de semanas para que regresara a la acción. Sin embargo, esto tendrá que esperar un poco más.

Murphy señaló a los medios locales que Jackson Chourio comenzará a tomar turnos al bate a finales de esta semana, para luego enfrentar una sesión de bullpen en vivo luego de que el equipo regrese de sus series en Miami y Detroit.

Una vez que eso suceda, y si el zuliano muestra signos de mejoría, el próximo paso será afrontar una asignación de rehabilitación en Ligas Menores. Por ende, la fecha que manejan en Milwaukee para el potencial regreso del jardinero al primer equipo es a principios del mes de mayo.

Recordemos que la última vez que Chourio estuvo sobre un terreno de juego fue el 24 de marzo, durante el Spring Training. Dos días más tarde, la organización lo envió a la lista de lesionados de 10 días.