MLB: Gabriel Moreno va a la lista de lesionados por esta razón

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Gabriel Moreno es quien se encarga de llevar el pitcheo de los Cascabeles de Arizona en cada jornada. No obstante, las "Serpientes" no podrán contar con el venezolano por varios días tras una lesión.

Moreno, es una pieza importante en esta franquicia aunque su consistencia con el madero no sea la mejor porque lo que aporta detrás del plato, es sumamente valioso y por esa razón, la directiva espera que sus días ausentes no se extiendan.

Gabriel Moreno sale del roster por lesión

De acuerdo a la información emitida por el periodista Alex D'angostino, el venezolano sigue incluido en la lista de lesionados por 10 días, debido a una distensión en el oblicuo. Se espera que su proceso de recuperación no se extienda de las dos semanas.

En su lugar, fue llamado al equipo grande el catcher de 33 años Aramis García. Cascabeles también anunció este martes, el regreso de Merrill Kelly luego de 15 días ausentes y Pavin Smith presenta una inflamación en el codo, perdiéndose como mínimo 60 compromisos.

Gabriel Moreno exhibe estos números en la temporada

En lo que va de campaña, con su madero el receptor venezolano exhibe un promedio de bateo de .275, tiene un OPS de .733 y ha remolcado cinco carreras.

A sus 26 años, Moreno ha tenido que lidiar con varias molestias en lo que lleva de trayectoria y se espera pronta recuperación en esta reciente experiencia del criollo.