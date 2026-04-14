MLB: Elly De La Cruz alcanza récord único con Cincinnati

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Elly De la Cruz tiene el objetivo de consolidarse como uno de los figuras más relevantes del diamante en la presente temporada de las Grandes Ligas. El campocorto dominicano ha destacado como el líder ofensivo de Cincinnati Reds en los primero pasajes del 2026.

El pelotero dominicano ha hecho historia en el inicio de temporada al convertirse en el primer campocorto de la MLB desde 1900 en registrar al menos cinco jonrones y cinco bases robadas en los primeros 16 juegos de su equipo. Este logro refleja no solo su explosividad ofensiva, sino también su impacto integral en el juego, combinando poder y velocidad de una manera poco común para su posición.

La hazaña resalta aún más considerando la larga historia de las Grandes Ligas y la exigencia del puesto de campocorto, tradicionalmente enfocado en la defensa. Con este arranque, De La Cruz se posiciona como una de las figuras más electrizantes del béisbol actual y marca un ritmo que podría convertir su temporada en una de las más memorables si logra mantener este nivel de producción.

40-40 en la mira para Elly de La Cruz

A sus 24 años y en cuarto presentación en Las Mayores, "La Cocoa" luce más experimentado para coleccionar grandes resultados en la Gran Carpa. El dominicano ha tenido un arranque prometedor con promedio al bate de .281, cinco vuelacercas, 10 remolcadas, 13 anotadas, 18 hits, cinco bases robadas, .361 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .924 en 64 turnos ofensivos.

Su capacidad para conectar jonrones y la habilidades para moverse en las almohadilla lo proyectan a aspirar por la hazaña de 40 cuadrangulares y 40 bases robadas en una misma campaña de MLB. Lo más cercano que ha estado de la marca fue en la temporada 2024 cuando robó 67 bases, -cifra tope en su carrera-, y 25 bambinazos en 160 juegos.