MLB: Figura de San Luis iguala registro histórico de Albert Pujols

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El inicio de temporada de Jordan Walker está captando la atención de todo el béisbol y no es para menos. El joven talento de los St. Louis Cardinals ha irrumpido con fuerza, consolidándose como una de las grandes historias del arranque de campaña gracias a su impresionante poder ofensivo, y ha sido una de las grandes alegrías para sus fanáticos.

El pelotero de 23 años tiene ocho jonrones en los primeros 16 juegos; Walker no solo lidera titulares, sino que también se abre paso en la historia de la franquicia. Su nombre ahora aparece en una lista muy exclusiva, reservada para figuras que marcaron época en la organización de San Luis.

Jordan Walker - MLB

El dato cobra aún más relevancia cuando se revisan los nombres con los que comparte este registro. Walker se convierte en apenas el sexto jugador de los Cardinals en lograr al menos ocho cuadrangulares en los primeros 16 encuentros de una temporada, uniéndose a leyendas como Mark McGwire, quien lo consiguió en dos ocasiones, además de Albert Pujols, Marcell Ozuna, Scott Rolen y el histórico Stan Musial, según el periodista Reinaldo Oliveros

Sin embargo, el punto más llamativo es que Walker ha logrado igualar una marca que pertenece a Pujols, considerado uno de los mejores bateadores en la historia de las Grandes Ligas y de los latinos más importantes. Compararse con una figura de ese calibre no es un detalle menor, y habla del impacto inmediato que está teniendo en el roster en este 2026.

Su swing, su presencia en el plato y su capacidad para responder en momentos clave reflejan una madurez poco común para su edad y un constante dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Finalmente, el desafío ahora será mantener este nivel a lo largo de la temporada. Pero si algo ha dejado claro en estos primeros juegos, es que Jordan Walker no teme a las comparaciones. Y cuando tu nombre empieza a mencionarse junto al de Albert Pujols, es porque algo realmente especial está ocurriendo en el terreno de juego.