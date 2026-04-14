MLB. Aaron Judge supera legendario récord de Mickey Mantle con múltiples jonrones

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Aaron Judge sacó a relucir la chapa como vigente MVP de la temporada en las Grandes Ligas, tras coleccionar su primer partido de múltiples jonrones en la vigente edición liderando la victoria de New York Yankees 11x10 ante Los Angeles Angels, en la jornada de este lunes 14 de abril.

El patrullero continúa escribiendo su nombre entre los inmortales de los neoyorquinos, una franquicia cuya historia está repleta de leyendas casi intocables. En un equipo donde los nombres históricos abundan y el listón siempre ha sido altísimo, parecía difícil imaginar que una figura contemporánea pudiera abrirse paso hacia ese nivel. Sin embargo, con cada turno al bate, Judge no solo produce, sino que también se acerca cada vez más a ese selecto grupo.

En esta oportunidad, el "Juez" llegó a 47 juegos de por vida en Las Mayores con más de un bambinazo en un mismo compromiso. Con esa actuación, superó a Mickey Mantle en la lista histórica de los Yankees en esta categoría, donde ambos estaban empatados con 46. Ahora, Judge ocupa en solitario el segundo lugar, consolidando aún más su legado dentro de una organización que ha visto pasar a algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Jornada jonronera e histórica para Aaron Judge

A pesar de este logro, todavía hay una cima que parece lejana pero no imposible: los 68 juegos con múltiples jonrones de Babe Ruth. Esa marca, registrada por uno de los íconos más grandes del béisbol, sigue siendo el objetivo a alcanzar. Si Judge mantiene su nivel actual, no solo continuará rompiendo récords, sino que también podría acercarse peligrosamente a una de las hazañas más emblemáticas en la historia de los Yankees.

Además de dejar en el camino a Mantle, uno de los vuelacercas contra los Angelinos fue de 456 pies de distancia, siendo una la conexión número 28 de al menos 455 ft, quedando a solo dos cuadrangulares de diferencia de los mejor marca que está en manos de Giancarlo Stanton (30) desde 2015.