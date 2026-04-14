MLB: La reacción de Francisco Álvarez que causó el terror en Shohei Ohtani

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New York Mets no pudo regresar a la victoria regresar a la victoria en la jornada de este lunes 13 de abril, tras sufrir una nueva banqueada (4x0) ante Los Angeles Dodgers. Aunque el pitcheo metropolitano dejó en solo cuatro anotaciones al temido lineup de los angelinos, la ofensiva no logró reaccionar, permitiendo su tercer cero en los últimos cuatro encuentros.

Sin hacer mucho para buscar la victoria, Francisco Álvarez protagonizó un momento extraño con el relevista Craig Kimbrel, mientras enfrentaban a Shohei Ohtani, quien buscaba castigar a los metropolitanos desde el Dodger Stadium.

En cuenta de dos bolas y par de strikes, la franquicia de Queens intentaba terminar con la amenaza de los angelinos con el japonés en el home. Mientras que el experimentado lanzador hacía su mecánica, el receptor venezolano pidió tiempo de último minuto para reorganizar ideas, sin embargo, el serpentinero jamás lo observo hasta cuando se disponía a realizar el lanzamiento, haciendo que Ohtani y umpire se apartaran corriendo del plato.

Francisco Álvarez protagoniza momento gracioso con Craig Kimbrel

Al darse cuenta de que el veterano relevista no tenía visual, Álvarez tuvo que sentarse en el nuevamente, pero Kimbrel se dio cuenta justo a tiempo para mantener la bola consigo. Al final del turno, Ohtani fue dominado con elevado al jardín derecho para terminar la sexta entrada.

Pese a que lograron al actual MVP de la Liga Nacional con un ponche en cuatro apariciones al plato, la tropa de Carlos Mendoza también fue dominado a placer ante Justin Wrobleski, quien no permitió carreras, toleró dos hits y abanicó a dos bateadores en ocho capítulos laborados.