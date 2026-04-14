MLB: Así queda la tabla de posiciones tras la reciente jornada

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Una nueva semana en este comienzo de zafra inició este lunes, 13 de abril, en Las Mayores y por ende, es importante repasar cómo marcha la tabla de posiciones en ambos circuitos.
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Una de las mayores sorpresas a nivel negativo, se observa en el Oeste de la Liga Americana con los Astros de Houston, quienes después un récord positivo en sus primeros seis desafíos, ahora tienen foja de 6-11, ubicados en el sótano.
Así están las posiciones en el nuevo circuito
División Este:
- Orioles de Baltimore (9-7)
- Yankees de Nueva (9-7)
- Rays de Tampa Bay (8-7)
- Azulejos de Toronto (6-9)
- Medias Rojas de Boston (6-10).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (10-7)
- Mellizos de Minnesota (10-7)
- Tigres de Detroit (7-9)
- Reales de Kansas City (7-9)
- Medias Blancas de Chicago (6-10).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (8-7)
- Rangers de Texas (8-7)
- Angelinos de Anaheim (8-9)
- Marineros de Seattle (8-9)
- Astros de Houston (6-11).
Así están los puestos en el viejo circuito
División Este:
- Bravos de Atlanta (10-7)
- Marlins de Miami (9-8)
- Phillies de Philadelphia (8-8)
- Nacionales de Washington (7-9)
- Mets de Nueva (7-10).
División Central:
- Piratas de Pittsburgh (10-6)
- Rojos de Cincinnati (9-7)
- Cerveceros de Milwaukee (8-7)
- Cardenales de San Luis (8-8)
- Cachorros de Chicago (7-9).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (12-4)
- Padres de San Diego (10-6)
- Cascabeles de Arizona (9-8)
- Rockies de Colorado (6-10)
- Gigantes de San Francisco (6-10).
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