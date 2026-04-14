MLB: Así queda la tabla de posiciones tras la reciente jornada

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana en este comienzo de zafra inició este lunes, 13 de abril, en Las Mayores y por ende, es importante repasar cómo marcha la tabla de posiciones en ambos circuitos.

Una de las mayores sorpresas a nivel negativo, se observa en el Oeste de la Liga Americana con los Astros de Houston, quienes después un récord positivo en sus primeros seis desafíos, ahora tienen foja de 6-11, ubicados en el sótano.

Así están las posiciones en el nuevo circuito

División Este:

Orioles de Baltimore (9-7) Yankees de Nueva (9-7) Rays de Tampa Bay (8-7) Azulejos de Toronto (6-9) Medias Rojas de Boston (6-10).

División Central:

Guardianes de Cleveland (10-7) Mellizos de Minnesota (10-7) Tigres de Detroit (7-9) Reales de Kansas City (7-9) Medias Blancas de Chicago (6-10).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (8-7) Rangers de Texas (8-7) Angelinos de Anaheim (8-9) Marineros de Seattle (8-9) Astros de Houston (6-11).

Así están los puestos en el viejo circuito

División Este:

Bravos de Atlanta (10-7) Marlins de Miami (9-8) Phillies de Philadelphia (8-8) Nacionales de Washington (7-9) Mets de Nueva (7-10).

División Central:

Piratas de Pittsburgh (10-6) Rojos de Cincinnati (9-7) Cerveceros de Milwaukee (8-7) Cardenales de San Luis (8-8) Cachorros de Chicago (7-9).

División Oeste: