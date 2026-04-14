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MLB: Así queda la tabla de posiciones tras la reciente jornada

Los Astros de Houston han tenido un comienzo de zafra para el olvido 

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Meridiano

Martes, 14 de abril de 2026 a las 12:35 am
MLB: Así queda la tabla de posiciones tras la reciente jornada
FOTO: CORTESÍA
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Una nueva semana en este comienzo de zafra inició este lunes, 13 de abril, en Las Mayores y por ende, es importante repasar cómo marcha la tabla de posiciones en ambos circuitos.

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Una de las mayores sorpresas a nivel negativo, se observa en el Oeste de la Liga Americana con los Astros de Houston, quienes después un récord positivo en sus primeros seis desafíos, ahora tienen foja de 6-11, ubicados en el sótano.

Así están las posiciones en el nuevo circuito

División Este:

  1. Orioles de Baltimore (9-7)
  2. Yankees de Nueva (9-7)
  3. Rays de Tampa Bay (8-7)
  4. Azulejos de Toronto (6-9)
  5. Medias Rojas de Boston (6-10).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (10-7)
  2. Mellizos de Minnesota (10-7)
  3. Tigres de Detroit (7-9)
  4. Reales de Kansas City (7-9)
  5. Medias Blancas de Chicago (6-10).

División Oeste:

  1. Atléticos de Oakland (8-7) 
  2. Rangers de Texas (8-7)
  3. Angelinos de Anaheim (8-9)
  4. Marineros de Seattle (8-9)
  5. Astros de Houston (6-11).

Así están los puestos en el viejo circuito

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (10-7)
  2. Marlins de Miami (9-8)
  3. Phillies de Philadelphia (8-8)
  4. Nacionales de Washington (7-9)
  5. Mets de Nueva (7-10).

División Central:

  1. Piratas de Pittsburgh (10-6)
  2. Rojos de Cincinnati (9-7)
  3. Cerveceros de Milwaukee (8-7)
  4. Cardenales de San Luis (8-8)
  5. Cachorros de Chicago (7-9).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (12-4)
  2. Padres de San Diego (10-6)
  3. Cascabeles de Arizona (9-8)
  4. Rockies de Colorado (6-10)
  5. Gigantes de San Francisco (6-10).

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