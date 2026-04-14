MLB: Así llega el segundo cuadrangular de la campaña para Brayan Rocchio

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La cuarta semana de la temporada 2026 en el mejor beisbol del mundo ya está en marcha y algunos peloteros venezolanos comenzaron encendidos, como es el caso de Brayan Rocchio, quien se fue para la calle en la jornada de este lunes, 13 de abril.

La organización de Guardianes de Cleveland está venciendo cómodamente a Cardenales de San Luis con un marcador de 9 carreras por 3 en la parte final del encuentro y el criollo aportó en la producción ofensiva de su equipo.

Brayan Rocchio se va para la calle ante Cardenales

El "Profesor de Catia" vino a consumir turno a la derecha contra el zurdo Justin Bruihl en la sexta entrada y se encargó de "abrir el celofán" en este duelo de muchas carreras.

Rocchio fue agresivo ante una recta de cuatro costuras en cuenta favorable de 2-0 y mandó a la pelota a las gradas del jardín izquierdo a una velocidad de salida de 108.1 millas por hora y con una distancia de 402 pies, demostrando su poder ocasional para poner el duelo 6-1 a favor de su equipo en ese momento, tras remolcar a un compañero que corría en la inicial.

Números ofensivos de Brayan Rocchio en el 2026

Aunque siempre es alabado por su defensa, el criollo sigue trabajando arduamente en su ofensiva y la jornada de hoy, la cerró de 3-2, con su bambinazos, dos producidas, dos anotadas y un pasaporte.

En lo que va de campaña, el infielder de Cleveland batea para .200, con dos batazos de cuatro esquinas, ocho remolques y tiene un OPS de .684