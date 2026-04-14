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MLB: El emotivo homenaje de Miguel Rojas a sus padres

El campocorto decidió llevarlos en sus spikes

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Meridiano

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 09:33 pm
MLB: El emotivo homenaje de Miguel Rojas a sus padres
Foto: Cortesía
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El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, ha captado la atención del mundo por un gesto cargado de sentimiento que llevó en sus herramientas de trabajo. Durante la reciente jornada de las Grandes Ligas, el venezolano saltó al terreno de juego con un calzado personalizado que rinde un tributo profundo a la memoria de sus padres fallecidos.

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Los spikes de Rojas, una pieza de arte diseñada específicamente para esta ocasión, presentan elementos visuales que narran su historia personal. En el talón del zapato izquierdo se puede leer claramente la palabra "MAMÁ", mientras que en el derecho destaca "PAPÁ". El calzado combina los colores blanco, amarillo, azul y rojo, manteniendo la armonía con el uniforme de su equipo, pero con detalles de la bandera de Venezuela.

 

En el costado exterior del zapato derecho se observa una imagen detallada de su padre sosteniendo un trofeo, un recordatorio del vínculo deportivo y emocional que los unía.

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