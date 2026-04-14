MLB: Los Dodgers recuperan a este lanzador

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Los Dodgers de Los Ángeles cuentan con un nuevo brazo de jerarquía en su bullpen. El manager Dave Roberts confirmó ante los medios de comunicación que el cerrador Edwin Díaz está disponible para lanzar este lunes en el inicio de la serie contra los Mets de Nueva York.

Recuperación de Edwin Díaz

El lanzador puertorriqueño de 32 años no ha tenido actividad desde el viernes pasado. En su última aparición, Díaz enfrentó dificultades al permitir tres carreras en una oportunidad de salvamento ante los Rangers de Texas. Tras ese encuentro, surgieron dudas sobre su estado físico debido a una ligera disminución en la velocidad de sus envíos.

A pesar de las alarmas iniciales, el cuerpo médico de los Dodgers determinó que no era necesario realizar una resonancia magnética. Díaz recibió tratamiento especializado durante el fin de semana para corregir una molestia física no especificada, logrando una evolución satisfactoria que le permite reintegrarse al roster activo de manera inmediata.

El rol del cerrador en la serie contra Nueva York

La disponibilidad de Díaz para el juego de este lunes añade una pieza de élite al esquema de Roberts. Aunque la transición ha tenido matices atípicos por la gestión de su carga de trabajo y las molestias reportadas, el cuerpo técnico confía en que el derecho pueda retomar su nivel habitual para proteger las ventajas en los episodios finales ante la organización en la que estuvo por seis temporadas.