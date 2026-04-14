MLB: Ketel Marte con tarde de dos vuelacercas

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El camarero de los Cascabeles de Arizona, Ketel Marte, acumula en el encuentro de este lunes ante los Orioles de Baltimore dos bambinazos para llegar a cuatro en la temporada.

Un primer asalto de 443 pies

La tarde comenzó con pirotecnia pura. En la parte alta del primer episodio, Marte se midió ante los envíos del derecho Dean Kremer. Tras estudiar la secuencia del lanzador, el dominicano descifró una recta de cuatro costuras de 93.5 MPH que se quedó en la zona de poder.

El impacto fue seco y contundente: la bola salió despedida a una velocidad de 108.6 MPH con un ángulo de salida de 28 grados. La conexión recorrió 443 pies hasta aterrizar en las profundidades del jardín derecho, marcando su tercer jonrón de la temporada.

Repetición de la dosis en el tercer inning

No conforme con el primer estacazo, Marte volvió a castigar a Kremer en el tercer capítulo. En esta ocasión, el lanzador de Baltimore intentó utilizar sus lanzamientos secundarios para confundir al bateador, pero el resultado fue idéntico.

Ante una curva de 77.2 MPH, el segunda base de los Cascabeles ajustó su swing de manera perfecta. La pelota salió del bate a 106.9 MPH con una trayectoria de 25 grados, recorriendo 405 pies nuevamente hacia el sector derecho del campo. Este fue su cuarto cuadrangular del año y el segundo del compromiso, consolidando un inicio de campaña explosivo para el oriundo de Nizao.