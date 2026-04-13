MLB:Dos venezolanos comandan el pitcheo en la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha servido para ratificar que el talento de Venezuela en el montículo está en su punto más alto. Dos nombres destacan por encima del resto en este arranque de abril: Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo.

Una efectividad de videojuego

El lanzador de los Cascabeles de Arizona, Eduardo Rodríguez, ha tenido un comienzo de campaña prácticamente impecable. Su efectividad de 0.50 no es solo un número frío; es el reflejo de un dominio absoluto sobre los bateadores rivales. Tras sus primeras tres aperturas, el valenciano solo ha permitido una carrera limpia en 18 entradas de labor.

La clave de Rodríguez ha sido el control de sus envíos y la capacidad para salir de situaciones de apremio con inteligencia. En su más reciente salida contra los Bravos de Atlanta, el zurdo colgó siete ceros, permitiendo apenas cuatro imparables. Esta versión de "E-Rod" parece ser la más sólida de su carrera, mostrando una madurez que lo mantiene, por ahora, como el mejor lanzador de la Liga Nacional en prevención de carreras.

El "Rey del Ponche" en Filadelfia

En la acera de los Phillies de Filadelfia, Jesús Luzardo sigue demostrando por qué la organización hizo una inversión millonaria por sus servicios. Luzardo se ubica actualmente en el segundo puesto de abanicados en la Liga Nacional con un total de 26 ponches en 17.1 episodios lanzados.

El zurdo de 28 años ha perfeccionado su capacidad para generar whiffs o fallos en los swings de los oponentes. Su actuación el pasado 4 de abril contra los Rockies de Colorado fue una cátedra de potencia, retirando a 11 bateadores por la vía del tercer strike. Con un promedio que supera los 13 ponches por cada nueve entradas y un WHIP de 1.15.