MLB: Willson Contreras y José Altuve comandan legión de venezolanos en la última semana

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Nota de: Nelson Contreras | @nelsocon2020

El despertar con el madero de Ronald Acuña Jr., al igual que el trabajo demoledor de José Altuve, Willson Contreras, Maikel García, junto a los lanzadores Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez, entre otros, son consideradas las actuaciones más sobresalientes de los venezolanos en la tercera semana de acción en el beisbol de las Grandes Ligas.

Venezolanos encendidos en la última semana

Durante la tercera semana de la temporada 2026 (del 6 al 13 de abril), varios peloteros venezolanos mantuvieron un ritmo arrollador, siendo el más sobresaliente el receptor Willson Contreras, quien es una de las figuras centrales de los Medias Rojas de Boston. Su labor con el barquillo le valió para ser el Jugador Venezolano de la Semana.

Contreras destacó especialmente en su serie contra San Luis y su promedio semanal fue de .302 AVG; conectó 2 cuadrangulares, registró un juego de 4 imparables y 3 remolcadas el domingo 12 de abril y ahora suma 11 impulsadas en la temporada.

Luis Arráez ("La Regadera") se lesionó en la mano derecha y estará posiblemente fuera de acción varios días. Sin embargo, en la tercera semana continuó su dominio con los Gigantes de San Francisco, manteniendo un promedio de .320 y situándose como el cuarto jugador con más imparables en la Liga Nacional hasta el 12 de abril.

El promedio de bateo de Arráez en abril es de .387 y ha pegado hit en 7 de los últimos 8 juegos, con 4 jornadas de múltiples hits.

Ronald Acuña Jr. conectó su primer cuadrangular de la temporada el pasado viernes 10 de abril, consolidando un OPS de .905; además, sumó su tercer robo de base de la campaña el 12 de abril, mientras su OPS semanal fue de .720 tras 62 turnos al bate.

José Altuve ha liderado la ofensiva de su equipo durante los últimos siete días, manteniéndose en los primeros puestos del ranking de bateadores latinos. La semana anterior, el "Astroboy" alcanzó los 2,400 hits en su carrera profesional el lunes 6 de abril ante Colorado, consolidando aún más su legado como uno de los venezolanos más prolíficos en la historia de las Mayores.

Maikel García continúa demostrando su evolución, aportando solidez ofensiva y defensiva para los Reales de Kansas City. García tuvo una semana de gran actividad, especialmente en la serie contra los Medias Blancas de Chicago. El sábado 11 de abril, conectó su segundo jonrón de la temporada. Logró juegos de múltiples hits los días 6, 9 y 11 de abril.

José Fernández tuvo un debut histórico con los Cascabeles de Arizona, conectando dos jonrones (incluyendo uno de tres carreras) en su primer juego para liderar una victoria sobre Detroit. Terminó la tercera semana con promedio global de bateo de .333.

Cuchillos venezolanos desde la lomita

Eduardo Rodríguez, de los Diamondbacks de Arizona, se consolida como uno de los lanzadores abridores más sólidos en la temporada de la MLB, tras registrar en la tercera semana su primera victoria, lanzando seis entradas de una sola carrera, y ahora su ERA es de 0.50 en 18 innings de trabajo.

Ranger Suárez, de los Medias Rojas de Boston, conquistó su primera victoria de la campaña con una joya de pitcheo frente a los Cardenales de San Luis. El larense, tras un inicio de temporada complicado en sus dos primeras aperturas, donde permitió ocho carreras limpias, logró reivindicarse el sábado 11 de abril en el Busch Stadium al lanzar 6.0 entradas completas sin permitir carreras.