Dominio en la loma y poder en el madero: los mejores de la semana en MLB

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La Major League Baseball (MLB) reconoció este lunes la excelencia individual de la pasada semana al anunciar a los ganadores del premio Jugador de la Semana. En esta ocasión, el protagonismo se dividió entre el brazo indomable del dominicano José Soriano y el madero encendido del joven prospecto James Wood.

El recital histórico de José Soriano en la Americana

El lanzador dominicano de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, se alzó con los máximos honores en la Liga Americana tras una semana de ensueño. A sus 27 años, Soriano no solo está viviendo su mejor momento, sino que está registrando números de videojuego que lo colocan en la cima de las Grandes Ligas.

Durante el periodo evaluado, el derecho fue un muro infranqueable. El pasado lunes, maniató a los Bravos de Atlanta permitiendo apenas una carrera y tres hits, mientras recetaba 10 ponches en ocho entradas de labor. No conforme con eso, cerró la semana el domingo con otra exhibición de poder ante los Rojos de Cincinnati: siete episodios en blanco, dos hits permitidos y otros 10 abanicados.

Su inicio de campaña es, literalmente, histórico. Soriano se convirtió en el primer lanzador desde 1900 que logra cubrir al menos 25 entradas en sus primeras cuatro aperturas de una temporada permitiendo menos de 10 hits y apenas dos carreras. Actualmente, lidera la Gran Carpa en los departamentos de la Triple Corona con 4 victorias, una minúscula efectividad de 0.33 y 31 ponches, acumulando un bWAR de 1.8.

Con este galardón, rompe una sequía para los lanzadores abridores de los Angelinos, siendo el primero en ganarlo desde Reid Detmers en mayo de 2022.

James Wood: el nuevo referente ofensivo de Washington

Por su parte, en la Liga Nacional, el patrullero de los Nacionales de Washington, James Wood, demostró por qué es considerado una de las promesas más brillantes del "Viejo Circuito". El jardinero trituró el pitcheo rival al batear para un astronómico .545 (de 22-12).

La producción de Wood fue el motor que impulsó a los Nacionales a una semana de cuatro victorias, incluyendo una barrida clave frente a los Cerveceros de Milwaukee. Sus estadísticas semanales impresionan: tres dobles, tres cuadrangulares, ocho carreras anotadas e igual número de impulsadas, sumando además dos bases robadas que resaltan su versatilidad en las almohadillas.

El domingo, Wood selló su candidatura al premio con una jornada histórica, convirtiéndose en el primer jugador de la organización en conectar un jonrón y un triple en el mismo encuentro desde que la franquicia se estableció en Washington en 2005. Es, además, el primer integrante de los Nacionales en recibir esta distinción desde que Eddie Rosario lo lograra en mayo de 2024.