MLB: Daniel Palencia se afianza como uno de los mejores relevistas del momento

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Luego de alzarse como uno de los grandes héroes de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026, Daniel Palencia mantiene su fenomenal nivel en lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El derecho sigue con la responsabilidad de ser el cerrador de Cachorros de Chicago, y de momento, ha cumplido las expectativas.

El oriundo de San Carlos sigue dominante en cada una de sus presentaciones, tal y como lo hizo durante el mes de marzo con el uniforme de Venezuela. De hecho, precisamente este rendimiento ha catapultado al diestro a convertirse en uno de los mejores relevistas de Las Mayores en la actualidad, nivel que intentará sostener para seguir dando de qué hablar.

Daniel Palencia sigue intratable

Este domingo 12 de abril, Daniel Palencia actuó por quinta vez en la temporada, esta vez en la parte alta del noveno episodio, con el juego igualado a seis carreras por bando. El cojedeño abrió el inning con ponche a Konnor Griffin, y luego tomó un roletazo de Joey Bart para sacar el segundo out.

Posteriormente, la "Gasolina" le concedió boleto Oneil Cruz, quien avanzó a segunda en robo de base, y luego a tercera por una passed ball. Sin embargo, Palencia frenó en seco cualquier ataque al ponchar a Brandon Lowe, para conseguir el cero.

En la parte baja del noveno, Chicago encendió los motores y fabricó la de dejar en el terreno a Pittsburgh, con un sencillo de Carson Kelly. Este triunfo significó el primero de Daniel Palencia en lo que va de 2026, y se suma a su efectividad inmaculada de 0.00 y a su WHIP de 1.00. Un inicio fantástico.