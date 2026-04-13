MLB: Willson Contreras lidera el resurgir de Boston con una semana inolvidable

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Luego de un inicio complicado y lejos de lo ideal, finalmente los Medias Rojas de Boston parecen haber encontrado la fórmula para ganar juegos de manera consecutiva. Este domingo 12 de abril, los patirrojos derrotaron con contundencia a Cardenales de San Luis en el Busch Stadium, por pizarra de 9-3, para llevarse su segunda serie en fila.

De esta manera, Boston culmina la semana con cuatro triunfos y par de derrotas, para mejorar poco a poco su récord de la temporada a seis victorias y nueve derrotas, y así dejar de ser el peor equipo de las Grandes Ligas.

Precisamente, este buen momento del equipo dirigido por Alex Cora ha venido de la mano con un gran rendimiento mostrado por su adquisición estelar en el apartado ofensivo: Willson Contreras. El mayor de los hermanos estuvo intratable en la caja de bateo, para alzarse como la figura del equipo en este tramo victorioso.

La descomunal semana de Willson Contreras

Sin duda, el nombre propio que más resonó en los triunfos de Boston durante la última semana de acción fue el de Willson Contreras. El criollo disputó los seis encuentros de los Medias Rojas en la semana, y conectó al menos un imparable en cinco de ellos.

Contreras bateó para .500 durante este período, gracias a sus 11 imparables en 22 turnos al bate. Además, el primera base conectó par de vuelacercas, remolcó nueve rayitas y negoció cuatro boletos, para dejar un OBP de .607 y un OPS formidable de 1.471.

Con esta fantástica semana, Willson Contreras mejora su línea de 2026 a .302/.448/.509/.957, con tres cuadrangulares y 11 impulsadas. Además, está a solo dos remolcadas de superar a Richard Hidalgo (560) en el puesto 29 de todos los tiempos entre toleteros nacidos en nuestro país. Un momento dulce para el número 40.