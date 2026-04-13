MLB: Eduardo Rodríguez lidera a los lanzadores de la Liga Nacional en importante renglón

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Luego de darse a conocer para todo un país con una presentación magistral en la final del Clásico Mundial de Béisbol, donde le dio el título a Venezuela, Eduardo Rodríguez ha comenzado a la perfección en el morrito en la presente temporada de las Grandes Ligas con Arizona Diamondbacks.

Tras conseguir su primera victoria del año ante New York Mets, protagonizando una revancha contra Nolan McLean, quien fue el abridor de Estados Unidos en la mencionada final, el serpentinero venezolano consolidó un arranque soñado con la franquicia del desierto y amaneció con la mejor efectividad entre los lanzadores de la Liga Nacional, previo al inicio de la cuarta semana de la campaña.

En su más reciente desempeño frente a los metropolitanos, 'E-ROD' se mostró intraficable con una labor de seis innings completos, cinco hits, una carrera, dos boletos y tres ponches que le dio la oportunidad de sellar su primera conquista de la temporada. A sus 33 años y con 11 ediciones de servicios en MLB, Rodríguez no solo demuestra que le queda gasolina en el tanque, sino que apunta a ser uno de los abridores más importante de los Cascabeles que van por la proeza de terminar con la hegemonía de Los Angeles Dodgers en la División Oeste.

Eduardo Rodríguez con la mejor efectividad de la Liga Nacional

Eduardo Rodríguez (Dbacks): 0.50

Mitch Keller (Pirates): 1.00

Bryce Elder (Braves): 1.02

Randy Vásquez (Padres): 1.02

Clay Holmes: 1.50

El nativo de Valencia se ha mostrado en su mejor versión en el morrito, donde hizo historia entre compatriota como el primero que ha iniciado una campaña con tres aperturas, teniendo 18 o más entradas laboradas y apenas una carrera permitida, de acuerdo con el reporte del periodista Reinaldo Oliveros. Cabe destacar que, la mencionada hazaña es la segundo que lo logra el zurdo en la Gran Carpa.

Tras cumplirse la jornada dominical de este 12 de abril, el lanzador venezolano marcha en la cima con la mejor efectividad del viejo circuito, luciendo 0.50 en tres juegos iniciados. Además de eso, acumula 11 abanicados y 1.00 de WHIP en 18 episodios laborados.