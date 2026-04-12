Desconexión en Queens: El extraño bajón defensivo de Francisco Lindor

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El inicio de la temporada 2026 está dejando una imagen difícil de procesar para los aficionados en el Citi Field: un Francisco Lindor irreconocible. El campocorto estelar, cuya mayor virtud siempre ha sido su altísimo coeficiente intelectual de béisbol, está atravesando una etapa de errores mentales que tiene al mánager de los Mets, Carlos Mendoza, rascándose la cabeza.

El desconcierto de Carlos Mendoza

Para el estratega venezolano, lo que está ocurriendo con su capitán defensivo no es solo un bache físico, sino un fenómeno "extraño" que no encaja con el historial del puertorriqueño.

"Es raro porque ese no es él", confesó Mendoza tras la derrota del sábado. "Es difícil de explicar. Él será el primero en decirte que tiene que mejorar. Nunca había visto algo así; jugadas en las que, simplemente, está fuera de posición sin razón aparente".

Un error costoso en Oakland

El punto más crítico de esta crisis se vivió en la segunda entrada del duelo contra los Athletics, donde los Mets terminaron cayendo con un contundente 11-6. En una jugada que debería haber sido rutinaria, Lindor sufrió un lapsus mental: corrió más allá de la segunda almohadilla para intentar capturar una pelota que iba directamente hacia el guante de su compañero Marcus Semien.

Este movimiento innecesario lo sacó por completo de balance y de posición, impidiendo que el equipo facturara una doble matanza que habría terminado con la entrada. El error fue el combustible que necesitó Oakland para castigar al abridor Kodai Senga, quien terminó permitiendo siete carreras en apenas 2.1 episodios de labor.

Los Mets en caída libre

Aunque la defensa colectiva de Nueva York fue errática durante todo el encuentro, la figura de Lindor está bajo la lupa debido a su estatus de líder y su jugoso contrato. Esta derrota marca el cuarto descalabro consecutivo para los metropolitanos, quienes parecen haber perdido el rumbo defensivo que los caracterizó el año pasado.

A sus 32 años, Lindor no huye de las balas. Al finalizar el encuentro, el "Sr. Sonrisa" dejó de lado los gestos amables para enfrentar su realidad con crudeza:

Responsabilidad absoluta: Lindor admitió que su desempeño ha perjudicado al equipo en momentos clave.

Compromiso de mejora: "Soy un jugador profesional y tengo que ser mejor. Mi trabajo es ayudar a este equipo a ganar y no lo estoy haciendo ahora mismo", declaró el boricua.

Para los Mets, que la temporada entre en ritmo depende en gran medida de que su campocorto recupere la memoria defensiva. En un deporte de milésimas de segundo, un "lapsus mental" puede ser más destructivo que un error físico, y Nueva York necesita que su estrella vuelva a ubicar su brújula antes de que la división se les escape de las manos.