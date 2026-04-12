MLB: José Fernández sigue brillando con el madero y busca asumir un liderato en Arizona

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José Fernández llegó a las Grandes Ligas para quedarse. Y es que el joven de 22 años de edad no ha parado de sorprender a propios y extraños desde su estreno con los D-backs de Arizona, quienes están más que encantados con su producción ofensiva hasta la fecha.

Justamente, en la jornada de este sábado respondió una vez más con su bate al ligar de 4-1 con una carrera impulsada. Es así como extendió su racha a cuatro compromisos con al menos un imparable.

A pesar de que los suyos cayeron con pizarra de 4 a 3 frente a los Phillies de Filadelfia, el infielder venezolano no se quedó con los brazos cruzados y pegó un sencillo remolcador en la alta del octavo inning para recortar distancias, montando además una seria amenaza con dos hombres en circulación que no finalizó en nada más.

Entre los bates más calientes de Arizona

Hasta los momentos, las estadísticas de José Fernández muestran una producción ofensiva bastante alta, al punto de estar entre los primeros en varios apartados dentro de los D-backs de Arizona.

Es el tercer bateador con más carreras anotadas (6) e impulsadas (6), a cuatro y cinco de distancia del primer lugar respectivamente; y es quinto en hits (10), también cuatro por debajo de la cima. Vale mencionar que Corbin Carroll es quien comanda dichos apartados.