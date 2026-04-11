MLB: Maikel García madruga a Chicago con su segundo jonrón de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García no baja su marcha y continúa bateando sin cesar para la causa de los Reales de Kansas City. En esta jornada del sábado, el venezolano se encargó de inaugurar el marcador ante las Medias Blancas de Chicago, en el Kauffman Stadium, con una conexión de cuatro esquinas.

Todo sucedió en la misma primera entrada y al primer lanzamiento. El lanzador Erick Fedde abrió con un sinker por el medio y el sabanero se lo desapareció entre los jardines izquierdo y central, a una distancia de 412 pies y con una velocidad de salida de 106.4 mph.

De esta manera sumó su segundo cuadrangular de la temporada, así como su octava carrera impulsada. Además, cabe agregar que en lo que va del mes de abril se ha embasado en 10 de sus 11 presentaciones.

Maikel está cada vez más cerca de otra cifra redonda

Si contamos este vuelacercas, Maikel García ya suma 29 de por vida en la MLB. Si bien es cuestión de uno más para llegar a la cifra redonda, lo cierto es que su objetivo más grande pasa por las carreras remolcadas, ya que por los momentos cuenta con 192.