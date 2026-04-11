MLB: Wilyer Abreu marca el camino para los venezolanos en este apartado ofensivo

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Wilyer Abreu está viviendo un momento muy dulce con el madero, y eso es algo que todavía no han podido aprovechar las Medias Rojas de Boston en este inicio de temporada. Estamos hablando, por supuesto, del pelotero venezolano más productivo luego de dos semanas de acción en las Grandes Ligas.

Abreu, líder entre venezolanos y en la Liga Americana

Previo al encuentro de este sábado, el oriundo de Maracaibo tiene su nombre en los primeros puestos de los apartados ofensivos más destacados del Big Show. Y es que su ritmo arrollador es algo sin precedentes para él, por lo que tiene altas probabilidades de cerrar la campaña con sus mejores topes personales.

Por lo pronto, Wilyer Abreu es el primer venezolano que llega a los 20 hits esta temporada. A eso se le suma que dicha cifra es la mejor de la Liga Americana, y que además se encuentra a dos por debajo del líder de la MLB que es Andy Pages (22).

Vale recordar que el número más alto del marabino en una zafra es de 101 indiscutibles, los cuales conectó en 2024. Respecto al año pasado, su dígito quedó en 92.

Mención aparte para otros peloteros venezolanos que también andan caliente con el madero y que no se quedan atrás en el departamento de imparables: Maikel García (17), Luis Arráez (16), José Altuve (15) y Ezequiel Tovar (15).