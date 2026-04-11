MLB: ¿En cuál temporada tardó más Ronald Acuña Jr. para disparar su primer jonrón?

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Ronald Acuña Jr. se tomó su tiempo para celebrar su primer jonrón de la temporada 2026. Y es que este llegó apenas el pasado viernes, cuando los Bravos de Atlanta derrotaron con un abultado marcador de 11 a 5 a los Guardianes de Cleveland en el Truist Park.

Allí, el de La Sabana ligó de 5-2 con dos carreras impulsadas y una anotada. Se trató de su cuarto juego multi-hit de la campaña y el segundo que logra de manera consecutiva.

Acuña casi iguala su marca del 2024

Los fanáticos de Atlanta y de toda Venezuela estuvieron atentos en todo momento a los turnos de La Bestia, siempre a la espera de ese primer batazo de vuelta completa. Al final pasaron 14 encuentros para que ese sucediera, y aunque muchos no lo crean dicho número no es la sequía más grande que ha tenido para iniciar una zafra.

Ciertamente, Ronald Acuña Jr. debió esperar prácticamente dos semanas para estrenarse como jonronero este año, y con todo y eso quedó a tres compromisos de igualar su racha más larga. Esta es de 17 juegos y sucedió durante la temporada 2024, aquella en la que terminó conectando cuatro antes de lesionarse.

Respecto al resto de temporadas, el sabanero nunca pasó de los primeros nueve juegos de una campaña (en 2020) para castigar a los rivales con su primer cuadrangular. En 2022 le tomó siete, mientras que en 2019 y 2021 fueron cuatro.

Solo en 2025 lo conectó en su primer encuentro, el cual supuso su regreso luego de meses de rehabilitación. Por su parte, en 2018 y 2023 lo hizo en su segunda presentación.