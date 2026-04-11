MLB: Francisco Álvarez conecta un jonrón con mucho dramatismo en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El bate de Francisco Álvarez continúa respondiendo para la causa de los Mets de Nueva York. Para la jornada de este sábado, el de Guatire se fue para la calle con una descomunal conexión que tuvo su toque de dramatismo, ya que los umpires tuvieron que revisar la jugada para terminar de decretarlo.

Todo sucedió en la parte baja del sexto episodio, cuando el marcador reflejaba un 7 a 3 favorable a los Atléticos. Fue entonces cuando el venezolano le dio con todo a un lanzamiento en cambio que llegó a lo más lejos del jardín central.

El detalle es que el batazo de por sí no iba a traspasar la barrera, ya que tocó el guante del jardinero Denzel Clarke y volvió a entrar al terreno de juego, lo que hizo que el receptor se estacionara en la intermedia. Sin embargo, en la revisión se pudo apreciar que la bola tocó la línea naranja, por lo que la decisión se revirtió.

El jonronero de los Mets

Con este enorme batazo, Francisco Álvarez suma su cuarto vuelacercas de la campaña, una cifra que lo consolida como el máximo jonronero del conjunto neoyorquino en lo que va de temporada. El resto de sus estadísticas señalan cuatro carreras impulsadas y siete anotadas.