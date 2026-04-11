El "Oso Polar" no encuentra el frío: Pete Alonso y su autocrítica en Baltimore

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El esperado debut de Pete Alonso con los Baltimore Orioles no ha seguido el guion que la gerencia y la afición imaginaron durante el invierno de 2026. Tras la reciente derrota del viernes ante los Gigantes de San Francisco por 6-3, el toletero no ocultó su frustración, dejando claro que su rendimiento actual está muy por debajo de los estándares que lo convirtieron en una superestrella en Nueva York.

Una autocrítica sin filtros

Alonso, conocido por su honestidad y entrega, fue tajante al evaluar su desempeño tras el último tropiezo del equipo. "Este no es mi nivel", confesó el inicialista a Jake Rill de MLB.com. Con un tono de evidente decepción, pero con la mirada puesta en la redención, el "Oso Polar" asumió el peso de sus números.

"En cuanto a resultados, es inaceptable para mí, y lo haré mejor. Me siento mal. Mucha gente cree en mí, y yo creo en mí mismo, pero no estoy obteniendo resultados. Lo haré. Simplemente no lo he hecho todavía, pero lo haré", sentenció el jugador de 31 años.

El peso del contrato y la sequía de poder

La presión sobre Alonso no es menor. El primera base aterrizó en Baltimore tras firmar un lucrativo contrato de cinco años y 155 millones de dólares durante la agencia libre. Los Orioles buscaban importar la potencia que Alonso demostró durante siete temporadas con los Mets, donde despachó 264 cuadrangulares.

Sin embargo, en sus primeros 13 juegos de esta campaña, la pólvora parece mojada. Sus estadísticas actuales reflejan el bache:

Promedio de bateo: .176

Línea ofensiva: .263 OBP / .275 SLG

Producción: Un solo cuadrangular y tres carreras impulsadas.

Disciplina: 17 ponches en apenas 13 encuentros.

Mirando hacia el futuro en Baltimore

A pesar del frío arranque personal y el récord de seis victorias y siete derrotas que ostenta el equipo, Alonso mantiene la fe en la química del vestuario y en su propia capacidad de ajuste. Los Orioles lo contrataron para ser el ancla de una alineación joven y ambiciosa, y él está convencido de que el rumbo cambiará pronto.

"Estoy aquí para ganar. Espero más de mí mismo y sé que los demás también", añadió el inicialista. Para Alonso, este bache es solo una anécdota en el inicio de un contrato largo: "Lo mejor está por venir, obviamente... y yo seré mejor".

Para una franquicia que ha apostado fuerte por dar el siguiente paso en la competitiva División Este de la Liga Americana, la recuperación de Pete Alonso no es solo un deseo, sino una necesidad urgente si pretenden pelear por la postemporada en este 2026.