Tatis Jr. regresa al cuadro: debutará como segunda base titular ante los Rockies

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Los Padres de San Diego han decidido agitar el tablero defensivo para el encuentro de este sábado contra los Rockies de Colorado. La gran sorpresa en la alineación es el movimiento de Fernando Tatis Jr., quien aparecerá como segunda base titular por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas, un movimiento que subraya la versatilidad del dominicano.

Un breve historial en la "quema"

Aunque Tatis Jr. es ampliamente reconocido por su transición de campocorto estrella a jardinero de calibre Guante de Platino, la posición de camarero no le es del todo ajena, aunque sus antecedentes son mínimos.

En el máximo nivel, solo cuenta con un episodio de experiencia en la intermedia: ocurrió el 6 de septiembre de 2023 frente a los Filis de Filadelfia. En aquella entrada, "El Niño" demostró sus reflejos al participar en dos jugadas, incluyendo un out forzado y una asistencia vía 4-3 tras un rodado.

Para encontrarlo como titular en dicha posición, hay que remontarse a sus días en las ligas menores en 2017, cuando inició 10 encuentros en la base defensiva.

Reacomodo en los jardines y el cuadro

Este movimiento estratégico no solo afecta a Tatis, sino que genera un efecto dominó en el resto del esquema de San Diego:

Nick Castellanos al jardín derecho: Ante el desplazamiento de Tatis al cuadro, Castellanos cubrirá la pradera derecha. Es su primera titularidad en dicha posición esta temporada, tras haber rotado previamente entre el rol de bateador designado, el jardín izquierdo y la primera base.

Descanso para Xander Bogaerts: Por primera vez en la actual campaña, el estelar campocorto Xander Bogaerts no formará parte de la alineación titular.

Jake Cronenworth al rescate: Con la vacante en las paradas cortas, Cronenworth —el "comodín" de lujo del equipo— dejará sus funciones habituales para cubrir el campocorto.

El contexto de la decisión

Desde el inicio de la temporada 2024, Tatis Jr. se había consolidado exclusivamente como jardinero derecho, donde su potente brazo y velocidad le permitieron dominar la posición. Sin embargo, esta decisión de los Padres parece responder a una búsqueda de mayor flexibilidad ofensiva o quizás a una prueba táctica para optimizar el roster ante la ausencia de Bogaerts.

Ver a una figura de la talla de Tatis regresar al "suelo" del diamante añade un atractivo especial a la serie contra Colorado, poniendo a prueba una vez más los instintos defensivos de uno de los atletas más dinámicos de las Mayores.