Baja sensible en Toronto: George Springer sufre fractura en el pie

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La mala racha de los Toronto Blue Jays parece no tener fin. Durante el encuentro del sábado, en el que cayeron 7-4 frente a los Minnesota Twins, el equipo canadiense recibió un golpe más duro que el marcador: su bateador designado estelar, George Springer, tuvo que abandonar el diamante tras confirmarse una fractura en el dedo gordo de su pie izquierdo.

El momento del impacto

La pesadilla comenzó en la tercera entrada. Springer recibió un pelotazo directo en el pie; a pesar del evidente dolor, el veterano mostró su temple al completar su turno al bate, aunque terminó retirado con un rodado hacia la tercera base. No fue sino hasta la sexta entrada cuando el cuerpo técnico decidió que no podía continuar, enviando a Myles Straw para tomar su lugar en la caja de bateo.

Entre la gloria de 2025 y un frío 2026

La lesión llega en un momento complicado para el jardinero de 36 años. Springer ha tenido un arranque de temporada gélido, promediando apenas .189 con dos cuadrangulares y seis impulsadas. Este rendimiento contrasta drásticamente con su brillante 2025, donde fue el motor que llevó a Toronto a la Serie Mundial, registrando un sólido .309 con 32 vuelacercas y el inolvidable jonrón que sentenció la Serie de Campeonato frente a Seattle.

Para Springer, la urgencia de recuperarse es doble: se encuentra en el último año de su contrato de seis temporadas y 150 millones de dólares, lo que añade una capa de presión sobre su rehabilitación en lo que podría ser su campaña de despedida con la organización.

Una enfermería que no deja de crecer

La baja de Springer es un "balde de agua fría" para un roster que ya parece un hospital. Con él, Toronto suma nueve jugadores en la lista de lesionados. La profundidad del equipo está siendo puesta a prueba al límite, especialmente con piezas clave fuera de circulación como:

Anthony Santander (jardinero): Problemas en el hombro izquierdo.

Alejandro Kirk (receptor): Lesión en el pulgar izquierdo.

Addison Barger (jardinero): Molestias en el tobillo izquierdo.

Cuerpo de lanzadores: Seis serpentineros actualmente inactivos.

Minnesota aprovecha el desconcierto

Mientras Toronto lidia con sus bajas, los Minnesota Twins atraviesan un momento dulce, logrando su quinta victoria en los últimos seis compromisos. La ofensiva de los Twins castigó con autoridad gracias a un cuadrangular de tres carreras de Trevor Larnach y un estacazo solitario de Brooks Lee.

En el montículo, el derecho Joe Ryan (2-1) dictó cátedra. Ryan maniató a la ofensiva canadiense permitiendo solo dos hits y dos carreras a lo largo de siete entradas dominantes, asegurando así su segunda victoria consecutiva y hundiendo un poco más a unos Blue Jays que necesitan, con urgencia, recuperar la salud y el rumbo.